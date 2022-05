Dramma Enzo Iacchetti: “Ecco perchè è scomparso. Ha perso tutto, ecco come vive”. Fan sotto choc

Di recente, nel mirino del gossip c’è Enzo Iacchetti, storico conduttore di Striscia la notizia. Indiscrezioni raccontano del motivo per cui non lo vediamo più in tv e pare sia una notizia abbastanza brutta, soprattutto per i fan. Sulla vicenda si è esposta anche la sua ex compagna, Maddalena Corvaglia. Scopriamo cosa è accaduto.

Enzo Iacchetti, comico e conduttore, e la showgirl Maddalena Corvaglia sono stati legati sentimentalmente per ben 5 anni, nonostante i 30 anni di differenza. I due si sono conosciuti proprio a Striscia la notizia e all’epoca lui era al timone della conduzione in coppia con Ezio Greggio e lei era la velina bionda, di soli 21 anni, in coppia con Elisabetta Canalis. Tra i due fu un vero e proprio colpo di fulmine.

Trai i due c’è stato un grande amore ma, col tempo, la differenza d’età e le esigenza di vita tanto da lasciarsi. In un’intervista al Corriere della Sera di qualche tempo fa, Enzo Iacchetti aveva dichiarato che ad un certo punto si sentiva quasi come un ‘papà’ per Maddalena Corvaglia. Proprio per questo, anche se tra di loro l’amore è finito, il bene è continuato ad esserci. Infatti, proprio l’ex velina è intervenuta sulla vicenda che ha visto Enzo come protagonista. Il conduttore è stato lontano dai riflettori perché affetto da un malattia di dipendenza ossia la ‘ludopatia’.

La ludopatia è la dipendenza dal gioco d’azzardo e pare, secondo indiscrezioni, che Enzo Iacchetti ne sia stato vittima passando tantissime ore a giocare e mettendo la qualunque come posta in gioco. Ciò l’avrebbe portato ad allontanarsi dalla realtà e, quindi, anche dal lavoro. Ma, a smentire certe voci è stata proprio Maddalena sul suo profilo Instagram.

“Notizie diffamatorie e gratuitamente lesive della dignità di un uomo perbene e un professionista serio e impeccabile”. In particolare, ha attaccato i giornalisti che hanno divulgato la notizia senza però indagare meglio sulla verità. La showgirl ha poi continuato dicendo: “Se non siete in grado di raccontare la verità alle persone che vi leggono cambiate lavoro. Il rispetto della verità coincide con il rispetto che avete il dovere di portare ai vostri lettori oltre alle persone di cui scrivete”.

Insomma, la Corvaglia ha tirato fuori gli artigli pur di difendere il suo ex compagno. Sarà stato un gesto importante in virtù dell’amore che li ha legati o la pura verità ? Magari Enzo si è allontanato dalla tv per motivi personali o per un motivo simile ma non in maniera così ingigantita come hanno raccontato i giornali.

