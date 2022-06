dramma-federico-fashion-style,-dopo-il-litigio-pazzesco-fatto-fuori-da-tutti-i-programmi.-anche-real-time

Brutta batosta per Federico Fashion Style, il celebre parrucchiere delle star che recentemente ha avuto molta visibilità anche su programmi Rai e Mediaset. Quest’ultimo periodo per Federico è stato davvero ricco di soddisfazioni. Il parrucchiere ha infatti alcuni suoi programmi su Real Time ma ha partecipato anche a Ballando con le stelle ed è stato giurato dell’ultima edizione de La pupa e il secchione show.

Le porte Mediaset per Federico sembravano di nuove aperte per il suo ingresso alla casa del Grande Fratello Vip ma qualcosa sembra essere andato storto. Sembra infatti che la trattativa sia purtroppo saltata all’ultimo minuto. A rivelarlo è stata la fanpage instagram thepipol_gossip: “Era con un piede nella Casa Federico Fashion Style… ma secondo gli ultimi rumors si ritroverebbe senza una trasmissione…” A quanto pare il parrucchiere avrebbe litigato con qualcuno di “grosso” e questa sarebbe stata la causa della sua esclusione

Federico Fashion Style, oltre al Gf Vip potrebbe perdere anche Real Time

Le brutte notizie per il popolare parrucchiere però non sono finite qua. Cos’altro è successo? Oltre al fatto che la sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip pare sia definitivamente saltata, la fanpage instagram thepipol_gossip ha riportato che forse anche il suo programma Beauty Bus su Real Time potrebbe essere stato cancellato definitivamente dopo la prima edizione:

“Anche del suo special Bus su Real Time se ne sono perse le tracce…” Non è dato sapere il motivo, ma la suddetta fanpage ha ipotizzato che magari tutta questa attenzione mediatica potrebbe non aver giovato al parrucchiere, che poco tempo fa ha espresso la sua opinione su Barbara d’Urso e Milly Carlucci: “Troppe luci delle telecamere non hanno giovato al simpatico Federico di Anzio?”

Gf Vip, Chi entra al posto di Federico?

Ma chi prenderà il posto di Federico al reality condotto da Signorini? Il nome di Federico Fashion Style pareva dato per certo e invece la sua partecipazione pare essere definitivamente tramontata. Al suo poto potrebbero invece entrare Patrizia Groppelli, popolare opinionista Tv e l’ex compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese.

Proprio quest’ultimo ai microfoni di Francesco Fredella ha confermato la trattativa. Oltre loro pare siano in lizza per entrare nella casa più spiata dagli italiani anche Antonella Fiordelisi, Max Felicitas, Asia Gianese. Niente da fare invece per Gigliola Cinquetti e la figlia di Vittorio Sgarbi, la quale pare non avrebbe la minima intenzione di partecipare al programma. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News

L’articolo Dramma Federico Fashion Style, dopo il litigio pazzesco fatto fuori da tutti i programmi. Anche Real Time proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.