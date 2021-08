Dramma Filippo Bisciglia, Non si presenta al matrimonio di Claudia e Ste. “Morto in autostrada”, cos’è successo

Perché Filippo Bisciglia non ha preso parte al matrimonio di Claudia Venturini e Stefano Socionovo? Una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2021 è convolata a nozze lo scorso sabato 7 agosto, dopo aver superato vari ostacoli. Nel reality delle tentazioni hanno entrambi avuto le conferme che cercavano e speravano. Ed ecco che ora hanno pronunciato il fatidico sì.

Ma tra i presenti al matrimonio è stata notata l’assenza di Filippo. Il conduttore del noto programma, che ha tenuto milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo, non ha potuto presenziare alle nozze. Lui stesso dà le dovute spiegazioni a Claudia e Ste, attraverso un videomessaggio. A condividere le parole di Bisciglia è, invece, Socionovo.

Il giovane geometra, sul suo profilo Instagram, pubblica il video che ha ricevuto il giorno in cui ha sposato la sua Claudia. Tra i tantissimi messaggi di auguri ricevuti quel giorno, ha trovato “uno in particolare da una persona speciale”. Rinnova i suoi ringraziamenti al conduttore, a cui riserva parole importanti.

“Grazie ancora di cuore per tutto, da parte mia e di Claudia. Sappi che seppur non fisicamente eri presente anche tu”

Nel videomessaggio, come sempre, Bisciglia non rinuncia alla sua ironia: “Claudia, Ste, ho un video per voi. Tranquilli, questa volta il video sono io”. Il conduttore, fa gli auguri a entrambi e non può non ricordare quante volte, durante le registrazioni del reality, ha parlato della data delle loro nozze.

Filippo ammette, però, di essere “un po’ dispiaciuto”. Avrebbe voluto prendere parte al matrimonio di Claudia e Ste dopo Temptation Island, ma proprio il 7 agosto è dovuto partire per la Puglia. Spiega di aver tentato di fare tutti i calcoli possibili per poter essere presente. Ad esempio, ha pensato di raggiungerli la mattina delle nozze per salutarli. Ma in questo sarebbe poi dovuto fare 800 km per tornare a Roma e altri 700 km per andare in Puglia.

“Non ce l’avrei mai fatta ragazzi, sarei morto in autostrada”, spiega Bisciglia con rammarico. Detto ciò, il conduttore ci tiene ad augurare il meglio alla coppia, a cui vuole bene. Spera che entrambi abbiano percepito l’affetto che prova nei loro confronti. Mostra poi la valigia di Pamela Camassa già pronta per la partenza e la sua ancora da preparare, a dimostrazione del fatto che stavano appunto partendo per la Puglia.

Infine, termina il videomessaggio di auguri raccomandando loro di fare tanti figli, non importa se maschietti o femminucce, e ironizza sul fatto che potrebbero anche dare alla luce dei gemelli. E se Filippo non ha potuto prendere parte al matrimonio, questo discorso non vale per i partecipanti di questa edizione. Hanno presenziato al lieto evento Federico Rasa con Floriana Angelica e Natascia Zagato e Alessio Tanoni.

Non sono mancati all’appello, chiaramente, anche coloro che non hanno superato le tentazioni e che hanno messo fine alle loro relazioni: Valentina Nulli Augusti, Tommaso Eletti, Jessica Mascheroni, Alessandro Autera, Manuela Carriero e Stefano Sirena. Probabilmente per evitare tensioni, Claudia e Ste hanno preferito non invitare tentatori e tentatrici. Intanto, proprio oggi sta facendo discutere il tariffario per le sponsorizzazioni su Instagram proposto da un’ex partecipante!

