Dramma Filippo Bisciglia, perchè non lo vedremo più in tv. Lui svela la malattia che l’ha sconvolto. Fan sotto choc

Filippo Bisciglia e la terribile malattia che l’ha segnato da quando era molto piccolo. Ne ha parlato nel corso di un’intervista. Da volto del ‘Grande Fratello’ a conduttore amatissimo dai giovani, quella di Filippo Bisciglia è stata una scalata importante, cominciata proprio all’interno del reality show che gli ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico. Certo, le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia non sono state semplicissime per il ragazzo romano, che ha dovuto far fronte anche a degli intrecci che hanno fatto venire il languorino al mondo del gossip. La storia nata all’interno della casa con Simona Salvemini, che si fece conoscere anche con l’appellativo di ‘Sellerona’, ha fatto parlare durante quell’edizione del programma.

La storia, con il passare del tempo, è poi tramontata. Nel frattempo, però, lo stesso Filippo ha dovuto anche rinunciare alla sua love story con Flora Canto, oggi moglie di Enrico Brignano con il quale ha anche avuto due figli. Sono passati anni, eppure il pubblico ricorda ancora con grande affetto quella che fu una delle edizioni del ‘Grande Fratello’ più chiacchierate, anche perchè non si era ancora passati alla fase ‘Vip’ che da qualche anno tiene botta sul piccolo schermo con la direzione di Alfonso Signorini.

E da lì per Bisciglia si sono aperte le porte della televisione. Per lui un ruolo importante come conduttore di ‘Temptation Island‘, programma diventato iconico soprattutto nel periodo estivo, e che vede tantissimi incollati alla televisione per seguire quello che succede tra i due villaggi dove si sviluppano le storie dei protagonisti del programma. Filippo, proprio in questo frangente, ha mostrato tutta l’empatia maturata in questi anni di carriera televisiva. E proprio da ‘Temptation Island’ sono anche nati diversi personaggi che hanno trovato il modo di emergere nel mondo dello spettacolo.

Filippo Bisciglia, la malattia che l’ha segnato

Come detto, Filippo è molto amato dal pubblico. Durante ogni edizione di ‘Temptation Island’, i social sono letteralmente tempestati di foto e video che riguardano anche il conduttore, abile a rendersi protagonista importante nel programma. Tenere gli equilibri, aiutare i protagonisti ad aprire gli occhi su situazioni non sempre chiare. Purtroppo stando alle ultime indiscrezioni Temptation Island è stato cancellato e al suo posto andrà in onda Ultima Fermata condotto però da Giulia De Lellis. Un grande smacco per il conduttore che di vedrebbe sottratto il suo programma di punta, sparendo, almeno per il momento, dal piccolo schermo.

Per Bisciglia, però, la vita ha riservato anche dei problemi molto particolari. Ne ha parlato proprio il conduttore durante la trasmissione ‘Io e te’: “Da piccolo sono stato male, ho avuto il morbo di Perthes. Una forte decalcificazione all’anca, che mi ha colpito dai 2 ai 4 anni. Se ne è accorta mia madre e sono salvo grazie a un professore. Lui ha deciso di adottare un metodo differente: prima si operava e si rimaneva zoppi, lui invece ha proposto di non farmi camminare per un periodo di tempo”. Un racconto drammatico, anche se oggi Filippo ha superato tutto e sta bene.

