Dramma Filippo Bisciglia, scomparso dalla tv. Ecco perchè non lo vedremo più. “E’ successa una cosa brutta”. Parla la moglie

Filippo Bisciglia non sarà più conduttore di Temptation Island. L’ex gieffino ha perso per sempre il suo programma di punta. Ma la moglie Pamela Camassa, spera che possa tornare sul piccolo schermo col ruolo di opinionista. Il pubblico italiano lo conosce come presentatore di Temptation Island, il reality dell’amore condotto da Maria De Filippi. Sull’isola sarda diverse coppie vengono messe alla prova. Uomini e donne vengono divisi, in due villaggi differenti, insieme a dei tentatori che faranno di tutto per renderli infedeli. La coppia potrà ricongiungersi soltanto a un falò finale di confronto, in cui decidere se lasciare la trasmissione mano nella mano o separarsi definitivamente.

Ad accompagnare le loro scelte, le loro gelosie e indecisioni c’è Filippo Bisciglia. I telespettatori sono concordi nell’affermare che questo ruolo sembra creato su misura per lui. Maria De Filippi ha dimostrato ancora una volta di non avere solo la capacità di ammaliare e interessare il pubblico, ma anche quella di capire le persone e individuarne caratteristiche e propensioni. La sua scelta si è rivelata giusta e edizione dopo edizione il volto televisivo è diventato molto amato. Per questo la notizia che Temptation Island potrebbe essere definitivamente tagliato ha lasciato tutti senza parole.

Del resto, il reality ha molto successo sia da un punto di vista di ascolti sia da quello di reazione del web. Le persone si indignano davanti alle estreme gelosie, o empatizzano con le persone che vengono tradite. L’ultima edizione ha visto protagonisti Tommaso e Valentina. Il popolo del web si è indignato come il ragazzo, che ha dimostrato una gelosia inconcepibile nel 2021. Non solo, la fine di Temptation Island vuole anche dire che Filippo Bisciglia non tornerà nelle case degli italiani. Negli ultimi anni, il presentatore ha avuto come unico ruolo quello di condurre il reality dell’amore.

Lui è approdato sul mondo del piccolo schermo grazie al Grande Fratello. Arrivare al secondo posto nella sesta edizione gli ha permesso di farsi conoscere e apprezzare. Filippo Bisciglia ha avviato così una brillante carriera televisiva, ma l’apice del successo arriva puntualmente a luglio con Temptation Island. Durante il resto dell’anno è ugualmente presente grazie ai canali social, che permettono ai personaggi dello spettacolo di mantenere un collegamento diretto con i loro fans anche quando non lavorano. Sappiamo così che ha trascorso le vacanze natalizie in famiglia.

Filippo Bisciglia ha condiviso molte fotografie e storie con la nonna di 99 anni e ha continuato, con la sua semplicità e il suo modo di fare, a ottenere il consenso dei suoi follower. I suoi fans sono quindi preoccupare per il suo futuro televisivo. Per il momento, non c’è nulla di ufficiale e il presentatore non ha proferito parola. Ma la sua compagna, Pamela Camassa, è intervenuta a dare una speranza. “Filippo è un tipo espansivo, lo vedrei bene nei panni di opinionista”. E’ solo un suo desiderio, o preannuncia un qualche accordo preso dal suo fidanzato? Staremo a vedere.

Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

L’articolo Dramma Filippo Bisciglia, scomparso dalla tv. Ecco perchè non lo vedremo più. “E’ successa una cosa brutta”. Parla la moglie proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.