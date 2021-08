Dramma Fiorello, perchè non lo vedremo più in tv. “Mi hanno scoperto una brutta malattia. E’ successo all’improvviso”. Fan distrutti

Rosario Fiorello si racconta con il cuore in mano. La sue parole sono in merito ad una malattia che lo ha colpito all’improvviso . Tutti noi conosciamo Fiorello come un uomo dal grande talento che, nel corso degli anni, ha collezionato numerosi successi. Pochi però sanno che ha vissuto un periodo tutt’altro che felice in cui ha destato molta preoccupazione. È stato lo stesso Fiorello a parlare del male che l’ha colpito e di ciò che ha passato in quel periodo.

Molto spesso capita che uomini dello spettacolo parlino dei propri problemi e di malattie, anche se qualcuno li accusa di sfruttare questi momenti difficili per fare audience. Sicuramente però non è il caso di Fiorello, in quanto il suo successo non ha mai avuto bisogno di spinte. Fiorello quindi ha confessato di essere stato operato a causa di due melanomi visto i numerosi nei che aveva sul corpo.

Al momento della visita ha dovuto togliersi le mutande sotto richiesta del dottore. L’uomo si è immediatamente chiesto il perché di tale richiesta. Il medico gli ha risposto che, anche sotto le mutande, potevano esserci dei brutti nei. Fiorello prosegue il racconto “Allora ho tirato fuori la belva…”. Ed è in quel momento che il dottore gli ha trovato 7 nei.

Rosario Fiorello e la paura per i 7 nei

Durante questo periodo l’ironia di Fiorello non è stata mai assente, ma anzi l’arma vincente che lo ha aiutato a superare un momento così difficile per lui. Lo scopo di Fiorello è quello di aiutare tutti coloro che possano essere o sono affetti da questo tipo di problema. Inoltre egli ha rivelato che tale situazione ha inciso negativamente sulla sua carriera.

“I nei me li hanno tolti subito, con le punture di anestetico sul pisello. Per 20 giorni ero come un pacco regalo, ero tutto fasciato avevo tipo un bozzo”. Il male di cui ha sofferto Fiorello è un tumore derivato dalla trasformazione tumorale dei melanociti, ossia delle cellule che formano la pelle. Sappiamo che quest’ultima è la parte più estesa del nostro corpo e che è formato da derma e tessuto sottocutaneo o grasso.

Fiorello torna al Festival di Sanremo? I dubbi di Maurizio Costanzo: “Non so se accetterebbe nuovamente”

Da qualche giorno è ufficiale la conferma di Amadeus al Festival di Sanremo per il terzo anno consecutivo. La presenza del conduttore siciliano, che ha organizzato due kermesse di gran successo, per molti sembra il lasciapassare definitivo per rivedere il suo storico compagno Fiorello sul palco. I due hanno infatti formato una coppia di gran successo nelle ultime due edizioni del Festival e sono in molti ad augurarsi il loro ritorno insieme all’Ariston.

Ma a quanto pare non sarà così e a confermarlo interviene anche Maurizio Costanzo: “Non posso che sperare che la Rai gli confezioni un programma su misura, anche perché vederlo per la terza volta a Sanremo sarebbe una replica che non lo valorizzerebbe e non so nemmeno se lui accetterebbe di rifare il Festival”. Lo stesso Fiorello ha più volte annunciato di volersi ritirare dalla tv per dedicarsi solo al suo grande amore, ovvero la radio.

