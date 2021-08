Dramma Gerry Scotti, il conduttore in lacrime: “Mi hanno cacciato. Non me l’aspettavo. Ecco cos’è successo”. Fan sotto choc

Gerry Scotti è sicuramente uno degli showman più amati della televisione italiana. Anni ed anni di carriera con un pubblico che lo ama tantissimo. E’ una persona sensibile, tenera, non mancano momenti in cui non riesce a trattenere le lacrime in diretta. Nel suo passato, forse non tutti lo sanno, c’è un grande dolore e una sofferenza che poi ha raccontato ancora anni dopo. Parliamo del divorzio da sua moglie, Patrizia Grosso. Sappiamo che il conduttore non parla facilmente di dettagli così intimi della sua passata relazione, ma in questa intervista rilasciata a La Stampa ha voluto ricordare quei momenti che sicuramente gli avranno dato un bel po’ di sofferenza.

Gerry Scotti: “Ho dovuto lasciare la mia casa”

Ebbene sì, Gerry Scotti ha dovuto lasciare la casa dove era nato suo figlio quando divorziò da Patrizia Grosso. Nel suo racconto, tutto è spiegato nei minimi dettagli: “Per uno con una famiglia come quella nella quale sono cresciuto io, il matrimonio era sacro. Il fatto che il mio sia naufragato è stato un fallimento. Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto”.

Poi, il conduttore ha continuato, spiegando di vergognarsi di quello che è accaduto: “Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ci sono tre grandi dolori nella vita: la morte, il divorzio e il trasloco”. Gerry Scotti Ha dovuto lasciare la propria casa e questo l’ha fatto soffrire non poco:

“In un attimo me ne sono successi due su tre perché oltre alla separazione ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio. È stato un miracolo che non sia caduto in depressione. Devo dire grazie al mio lavoro perché essendo impegnato tutti i giorni con Passaparola, Il Milionario o tutte le cose che in quel frangente occupavano la mia vita, sono riuscito a non cadere nell’errore della commiserazione. Il lavoro è stato la stampella alla quale appoggiarmi. Certo, avrei voluto mantenere un buon rapporto con la madre di Edoardo ma non ci sono riuscito e non ne vado fiero. Avrei preferito diversamente”. Ha concluso Gerry

Gerry Scotti è di nuovo felice con la sua Gabriella

La vita è fatta di capitoli, di momenti, di pezzetti che vanno spesso uno dietro l’altro. Se c’è stata della sofferenza per Gerry Scotti, possiamo dire che adesso abbia ritrovato il proprio equilibrio con la nuova compagna: Gabriella. Sono ormai diversi anni, più di 10, che stanno insieme. Insomma, un bel po’ di vita passata in condivisione. No, non è stato un colpo di fulmine con lei. Si conoscevano da un bel po’ e Gerry ha anche dichiarato che probabilmente le stava anche un po’ antipatico. Però, poi, dopo una chiacchierata, tutto è parso limpido. E’ sbocciato l’amore.

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Dramma Gerry Scotti, il conduttore in lacrime: “Mi hanno cacciato. Non me l’aspettavo. Ecco cos’è successo”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.