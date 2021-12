Dramma Gerry Scotti, la confessione choc: “Mi hanno fatto fuori e ora non ho più nulla. Ho perso tanti soldi”. Cos’è successo

Uno dei campioni più famosi di Caduta Libera non ha ricevuto il montepremi promesso e, dopo molto tempo dalla sua vittoria, ha deciso di svelarlo sui social dichiarando di essere anche più povero rispetto a quando ha partecipato alla trasmissione. Il game show condotto da Gerry Scotti prevede delle sfide tra 11 concorrenti (un campione centrale e dieci sfidanti). Il concorrente centrale sceglie di volta in volta, alternando tra un uomo e una donna, un avversario. Il concorrente centrale ha 3 vite che, laddove non sappia una risposta, gli permettono di passare la domanda all’avversario il quale dovrà necessariamente rispondere.

Se lo sfidante del gioco di Gerry Scotti indovina, ruba la vita al campione. Se alla fine dei 30 secondi lo sfidante non ha dato la risposta esatta e non ha vite, la botola ai suoi piedi si apre facendolo cadere. Se invece è il concorrente centrale a non dare la risposta e a non avere più vite, sarà quest’ultimo a cadere e lo sfidante prende il suo posto, diventando il nuovo campione. Una volta eliminato lo sfidante, il concorrente centrale deve scegliere tra il piede bianco e il piede nero del lecca-lecca posto davanti alla botola. In base alla scelta fatta, il concorrente può andare incontro a diverse opzioni.

Il campione può guadagnare una somma che si va ad aggiungere al montepremi, guadagnare una vita, raddoppiare la somma guadagnata fino a quel momento oppure perderla completamente. Se il concorrente centrale cade nella botola, il montepremi da lui guadagnato viene azzerato e lo sfidante riparte dal premio posto nella sua postazione. Il montepremi massimo totale della trasmissione è di 500.000 € a partire dalla quarta edizione (100.000 € nella prima edizione, 300.000 € nella seconda e terza edizione). Quasi il montepremi guadagnato da Nicolò Scalfi, che è stato campione di Caduta Libera per ben 53 puntate, diventando famoso in tutta Italia.

In molti, incontrandolo, pensano alla ricchezza ottenuta giocando in Mediaset, ma non sanno che gran parte di quei soldi il ragazzo non li ha mai visti. Oggi Nicolò Scalfi decide di rompere il silenzio riguardo la sua vittoria a Caduta Libera e soprattutto in merito alla sua attuale situazione finanziaria. Al contrario di quello che i telespettatori possano immaginare, sembra che il giovane si trovi addirittura in difficoltà, dopo le sue numerose vittorie. Ecco quello che ha spiegato nel corso di un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni: “Diciamo che per il momento, visto che ancora non ho ricevuto tutto il montepremi, sono più povero di quando ho iniziato”.

Per adesso, l’unico giovamento portatogli dallo show è la sua popolarità. “Sono più popolare e mi fa piacere. Tante signore vogliono fare una foto con me, le ragazze mi corteggiano di più anche se sono ancora single. E qualcuno mi chiede di offrirgli un drink in discoteca. Il montepremi ancora non è arrivato, quindi sono più povero di quando ho iniziato. Per il resto la mia vita non è cambiata, esco con gli amici di sempre, ma faccio più attenzione al perché la gente si avvicina a me”. Insomma, Caduta Libera non ha ancora risolto il debito di ben 400mila euro. Arriveranno, prima o poi? Seguiteci sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Dramma Gerry Scotti, la confessione choc: “Mi hanno fatto fuori e ora non ho più nulla. Ho perso tanti soldi”. Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.