Dramma Giancarlo Magalli, perché è scomparso dalla televisione. E’ successa una cosa brutta. Fan sotto choc

Giancarlo Magalli è un personaggio che ha senza alcun dubbio fatto la storia della tv. Ma che fine ha fatto il conduttore?. Giancarlo Magalli è un nome senza alcun dubbio molto noto nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Tanti i programmi che, nella sua carriera, ha condotto l’uomo, entrando nelle case di milioni e milioni di italiani, che l’hanno fin da subito apprezzato per il suo stile e la sua eleganza. E sono proprio questi ultimi ad avergli regalato notorietà e successo. La domanda che però in molti si fanno è che fine abbia fatto il presentatore, da un po’ di tempo lontano dalla luce dei riflettori e della ribalta. Giusto dunque entrare nello specifico e nel dettaglio della sua vita professionale, che è davvero tutta da raccontare, in quanto piena di racconti, aneddoti ed eventi. La curiosità è davvero tantissima.

Giancarlo Magalli: età e vita privata

Magalli ha fatto chiacchierare molto spesso anche per la sua vita privata e sentimentale. In prime nozze ha sposato Carla Crocivera, di cui però si conosce poco e nulla, I due hanno avuto una figlia, di nome Manuela, che è nata nel 1972. In seguito è arrivato il matrimonio con Valeria Donati, durato dal 1989 al 2008. Va detto che tra i due corrono ben 18 anni differenza. Dalla loro unione nel 1994 è nata Michela, oggi una nota influencer, che è famosissima soprattutto su Instagram.

Gli inizi di Giancarlo Magalli

La sua carriera ha preso il via verso la fine degli anni sessanta, quando è stato animatore nel villaggio turistico di Pugnochiuso. In realtà è anche stato autore, sia per il teatro che per il cabaret. A spiccare tra le sue opere le commedie, scritte in collaborazione con Pippo Franco, Il naso fuori casa, Belli si nasce e È stato un piacere, nelle quali ha anche recitato come coprotagonista. Come sceneggiatore cinematografico ha scritto i film La gatta da pelare e Due strani papà. Insomma, il lavoro dietro le quinte per lui è stato molto importante, anche in alcune trasmissioni televisive, come No Stop (1977), Patatrac (1981), Pronto, Raffaella? (1983) e Pronto, chi gioca? (1985-1987).

I Fatti Vostri

Il successo per lui è arrivato per lui nel 1991, quando ha iniziato a condurre I Fatti Vostri. Questa trasmissione, diretta da Michele Guardì, ha caratterizzato per anni e anni la mattinata di Rai Due, tra attualità, giochi, storie, relax e divertimento. Molti momenti sono entrati nella storia. A far parlare e non poco è stata la sua lite in diretta con Adriana Volpe, che ha portato anche a una vicenda giudiziaria. Insomma, un programma che ha sicuramente, per svariate vicende fatto parlar di sé,

Nel 2021 però il buon Giancarlo ha dovuto lasciare la conduzione. Anzi voluto. “Sono io che ho chiesto di non rifare più I Fatti Vostri perché sono stanco. Io non sono preoccupato, sono contento. È stato fatto quello che volevo, sono felicissimo“. Insomma, nessun malumore dietro le quinte o chissà quale polemica. Il tutto è stato frutto di una sua scelta.

Cosa fa oggi Giancarlo Magalli

Ora l’uomo sembra che sia al lavoro per un nuovo quiz, di cui però si sa poco e nulla. Non resta che attendere e aspettare per poter sapere qualcosa in più. In molti addirittura sospettano che il conduttore possa esser tra i protagonista de Il Cantante Mascherato, dove interpreterebbe la Lumaca. Ovviamente non ci sono conferme, ma non resta che capire se ci sarà lui sotto quella maschera. I telespettatori comunque l’hanno sempre amato e stimato e non possono che vedere quali saranno i suoi nuovi progetti. Recentemente il conduttore ha detto che in Rai sistema un po’ tutti e che sta aspettando che tocchi anche a lui. Insomma non certo un periodo felice.

Fateci sapere la vostra opinione su questo nuovo articolo commentando sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Dramma Giancarlo Magalli, perché è scomparso dalla televisione. E’ successa una cosa brutta. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.