dramma-grande-fratello-vip,-addio-a-katia-ricciarelli.-signorini-sotto-choc,-“e’-successo-all’improvviso”

Katia Ricciarelli non sopporta più la situazione che si è creata al Grande Fratello Vip e vorrebbe uscire dalla casa. Una rivelazione che ha spiazzato tutti gli affezionati telespettatori del programma, dal momento che la donna è come rinata da quando ha deciso di prendere parte al reality show. L’abbiamo conosciuta come la moglie di Pippo Baudo, quindi come famosissima cantante lirica, abituata ad essere la prima donna in tutto e per tutto. Il suo carattere forte e spesso arrogante è ben messo in mostra nella casa più spiata d’Italia, ma viene anche apprezzato molto perché reale.

Katia Ricciarelli non gioca a fare la prima donna, lei è una prima donna per eccellenza. Ma quando si ha una vita dinamica e piena come la sua, ci sono dei pro e dei contro. La donna si è dedicata talmente tanto al lavoro che si è poi ritrovata, in età adulta, completamente sola. A farle compagnia, soltanto un cagnolino. Puntata dopo puntata l’abbiamo vista disperarsi per questa sua condizione. Ma il Grande Fratello Vip le sta dando nuova linfa vitale, permettendole di credere nuovamente in un futuro roseo. Sicuramente, la donna ha creato nuove amicizie che forse non la lasceranno sola dopo questa esperienza.

Katia Ricciarelli ha capito di voler aprire la sua casa ad amici, artisti e conoscenti, per avere intorno quel rumore che ha scoperto nel Grande Fratello Vip e che non vuole più lasciare. Non solo, ultimamente ha ammesso di voler convolare a nozze con un misterioso uomo che ormai da tempo le dimostra il suo amore. Un vero e proprio cambiamento per la cantante, che sicuramente deve moltissimo al suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Proprio per questo le parole pronunciate negli ultimi giorni hanno sorpreso tutto. Lei è l’ultima concorrente da cui ci aspettavamo il desiderio di andar via.

Il malessere di Katia Ricciarelli è nato soprattutto a causa dei nuovi ingressi nel Grande Fratello Vip. Mentre durante la prima parte del reality show la donna è riuscita a crearsi una corte, con tutte le coinquiline pronte a compiacerla e intenzionate a ottenere la sua approvazione, sembra che adesso la sua egemonia sia terminata. Le lamentele riguardo il suo carattere diventano sempre più insistenti. Soprattutto, una delle concorrenti a lei più legate le ha voltato le spalle ancora una volta. Si tratta di Miriana Trevisan, che ha con la cantante un rapporto molto altalenante.

Le due hanno litigato per l’ennesima volta a causa di una nomination e di una battuta fatta da Kata Ricciarelli nei confronti di Miriana Trevisan e del suo flirt con Biagio D’Anelli. Non solo, Eva Grimaldi è entrata nel Grande Fratello Vip intenzionata a non entrare nella corte della famosa cantante, che adesso è entrata in crisi. “Voglio andarmene, non capisco più niente, ho tanta voglia di andarmene. Non capisco i modi di fare e questa fiera delle vanità”. Sono queste le parole utilizzate dalla donna nel corso di uno sfogo con Soleil Sorge, reginetta della casa, che si è dichiarata d’accordo con lei.

