Dramma Ilary Blasi, scomparsa dalla tv la moglie di Totti. “E’ successo una cosa brutta”. Perché non la vedremo più

Ilary Blasi ha affermato che a breve potrebbe lasciare il mondo del piccolo schermo. Intervistata da Chi, la moglie di Francesco Totti ha rivelato di amare molto il suo lavoro di conduttrice, ma di sentirsi destinata al lavoro che si fa dietro le quinte e non davanti alle telecamere. La conduttrice è in effetti scomparsa dalla tv e in palinsesto non ci sono programmi per lei. La Blasi ha infatti svelato di avere un problema e per questo non potrà più fare prime serate.

“Mi voglio dare un tempo e nemmeno troppo lontano per fare ancora un po’ di televisione, levarmi altre soddisfazioni. E’ negli ultimi anni che riesco a fare davvero quello che voglio, ma siccome nulla è per sempre.. Poi mi piacerebbe mettermi dietro le quinte”. Ilary vuole quindi lasciare questo mondo fatto di luci e di show. Sicuramente, quello che la Blasi non riesce più a fare sono le prime serate. La famosa presentatrice ha svelato di avere un vero e proprio problema con questo tipo di lavoro.

Soprattutto per gli orari. Le trasmissioni di Canale 5 sono famose per iniziare tardi e finire altrettanto tardi. E la donna non è abituata a questi orari, sin dai tempi della gioventù. “Soffro a fare le prime serate, di solito vado a letto alle dieci e dopo ogni prima serata in televisione ci metto due giorni a riprendermi. Oppure faccio i riposini dopo pranzo come gli anziani. Ma da sempre faccio proprio fatica a fare tardi, da quando avevo vent’anni”. Ha svelato Ylari

Quindi, Ilary Blasi lancia lo scoop e afferma che potrebbe cambiare completamente fascia oraria in questi ultimi anni sul piccolo schermo. “Mi sa che devo cominciare a fare i programmi della mattina”. Sicuramente le prime serate risentiranno molto della sua assenza. I suoi bellissimi occhi azzurri insieme alla sua simpatia e a quell’ironia tanto romagnola mancheranno ai telespettatori che si sono affezionati alla conduttrice. Non si può dire lo stesso, forse, per la Mediaset, che durante le ultime due stagioni televisive ha dovuto assistere a due fallimenti della donna.

Quest’anno abbiamo visto Ilary Blasi al timone di Star in the Star, trasmissione che è stata criticata al punto da portare lo stesso Pier Silvio Berlusconi a intervenire. In un primo momento, modificando parti dello show, in un secondo momento anticipandone il termine. Per la critica e per i telespettatori, infatti, il programma riprendeva troppo Tale e quale della Rai, condotto da Carlo Conti, che al contrario sta avendo un grande successo. Subito la giuria è intervenuta in favore della presentatrice. In particolare Marcella Bella ha cercato di invogliare il pubblico a continuare a seguirli.

“Sono felice di annunciarvi che ci saranno novità e cambiamenti a cominciare dagli artisti che si esibiranno dal vivo, alcuni davvero straordinari” aveva detto sui suoi canali social, non ottenendo però la risposta sperata. Star in the Star è terminato prima del tempo ma Ilary Blasi non sembra molto afflitta dalla casa. Non solo, ha rivelato che il parere per lei più importante è stato più che positivo. Ovviamente, quello di suo marito Francesco Totti: “Gli è piaciuto tutto, soprattutto gli è piaciuto il balletto iniziale, l’opening ha colpito”. Prima di Star in the Star, però, c’è stato anche un altro fiasco, quello dell’Isola dei Famosi.

Che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Dramma Ilary Blasi, scomparsa dalla tv la moglie di Totti. “E’ successo una cosa brutta”. Perché non la vedremo più proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.