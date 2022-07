dramma-in-casa:-bambino-di-7-anni-ritrovato-morto-nella-lavatrice.-cos’avevano-fatto-i-genitori

Siamo di fronte ad un ennesimo dramma infantile. Questa volta lo scenario è il Texas. I genitori adottivi della vittima erano convinti che il loro figlio fosse scomparso e decidono di denunciare l’accaduto. Due ore dopo però, il bambino viene ritrovato senza vita. Un episodio che ha dell’incredibile e che ha provocato un dolore immenso nella famiglia del piccolo di 7 anni. Ma come è stato possibile che accadesse qualcosa del genere? Vediamone i dettagli.

Il dramma si è consumato precisamente a Spring, in Texas. Il piccolo di 7 anni si chiamava Troy Khoeler. I suoi genitori ne avevano segnalato la scomparsa all’ufficio dello sceriffo della contea di Harris. La denuncia è stata fatta appena due ore prima rispetto al ritrovamento del corpo inerme della vittima, che al momento della morte si trovava nella lavatrice di casa. Entrando nei dettagli, la lavatrice si trovava in realtà nel garage di casa. Ecco perché all’inizio i genitori non sono riusciti a trovarlo in casa in maniera immediata.

Dopo aver cercato in lungo ed in largo, i genitori insieme alle forze dell’ordine hanno risolto il mistero, trovandosi di fronte ad una scena forte, dai toni quasi surreali. Una madre ed un padre si sono ritrovati infatti di fronte al corpo ormai morto del piccolo Troy, rinchiuso in una lavatrice. La scientifica non è ancora riuscita a ricostruire la dinamica dell’evento. Non è ancora chiaro se il coperchio fosse chiuso o se ci fosse effettivamente acqua all’interno. Il tenente Robert Minchew ha però assicurato che sarà fatta chiarezza su quanto accaduto.

Le ragioni del dramma saranno sicuramente chiarite tramite esami ed indagini sul corpo della vittima di 7 anni. La reporter Briana Conner ha anche pubblicato un post su Twitter, nel quale esprime il proprio rammarico per un episodio tanto sconcertante. Al post ha allegato una foto, scrivendo che Troy con il suo splendido sorriso è ormai un angelo. Inoltre, aggiunge che presto si saprà se si tratta di un crimine o di un incidente e che spera che gli investigatori possano offrire delucidazioni quanto prima. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

Dramma in casa: bambino di 7 anni ritrovato morto nella lavatrice. Cos’avevano fatto i genitori scritto su Più Donna da Imma Bartolo.