Dramma in Rai, Addio a Bianca Berlinguer. Fan di Carta Bianca sconvolti. Cosa le è successo, “Ora chiudiamo il programma”

Bianca Berlinguer dice addio a Carta Bianca? Per la conduttrice di Rai Tre sembra si stia progettando una avventura completamente nuova. Pare proprio che Rai Tre si stia preparando ad un grande cambiamento dal punto di vista dei palinsesti che anche nei mesi precedenti era stato paventato salvo poi lasciare tutto al proprio posto. In questo caso parliamo però della conduttrice di Carta Bianca che con la sua prima serata continua a riscuotere successo ma che ben presto potrebbe lasciare il posto per un progetto diverso da quello che da anni porta avanti.

Si resta ovviamente nell’ambito della politica e dell’attualità, tuttavia pare proprio che a farne le spese potrebbe essere un programma di punta che su Rai Tre è davvero un capostipite molto amato anche dalla maggior parte del pubblico a casa. Facciamo dunque un passo indietro e cerchiamo di capire per bene di che cosa si tratta, pare proprio che la conduttrice e giornalista sia ad un passo da cambiare anche orario di messa in onda.

Bianca Berlinguer sostituisce Un Posto al Sole

Bianca Berlinguer finisce al centro dell’attenzione ma questa volta non per qualche anticipazioni del suo programma di prima serata ma per una notizia che sembrerebbe avere del clamoroso e che riguarda proprio il destino della conduttrice di Rai Tre.

Pare infatti che il nuovo programma di Bianca Berlinguer potrebbe traslocare cosi come riporta Tv Blog in un access prime time quindi prima della prima serata e fin qui nulla di strano se non fosse che questo andrebbe a stravolgere tutto il palinsesto che da anni vede in quell’orario la puntata di Un Posto al Sole, la storica soap che ha conquistato davvero tutti i telespettatori italiani che adesso sono in allarme.

Eppure sempre secondo quanto scritto da Tv Blog pare che i vertici dell’azienda abbiano delle soluzioni, la prima quello di trasferire la soap napoletana su Rai Due con lo stesso orario, la seconda invece è quella di mandare in onda il programma di Bianca Berlinguer per una durata di soli venti minuti, cosi da permettere poi la soap di andare in onda regolarmente per poi lasciare spazio alla prima serata come di consueto.

Insomma davvero delle ipotesi interessanti che in ogni caso potrebbero davvero accontentare tutti e permettere a Bianca Berlinguer in quella fascia oraria di sfidare le sue colleghe delle altere reti, ovvero Barbara Palombelli e Lilli Gruber. Davvero delle novità interessanti che per il momento non sembrano aver trovato una sistemazione vera e propria, come andrà a finire?

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Dramma in Rai, Addio a Bianca Berlinguer. Fan di Carta Bianca sconvolti. Cosa le è successo, “Ora chiudiamo il programma” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.