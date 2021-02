Dramma in Rai, Stop a Che tempo che fa. Fabio Fazio non andrà il onda, Fan preoccupati per il conduttore. “Non posso più parlare”. Cos’è successo

Si vocifera che la Rai dovrà modificare il suo palinsesto nella serata di domenica 28 febbraio, quando Che Tempo che Fa non andrà in onda a causa di un problema di salute del presentatore. Ad avvisare i telespettatori, lo stesso Fabio Fazio, che nel corso dell’ultima puntata del 21 febbraio, dopo il monologo di Luciana Littizzetto ha fatto l’annuncio. “Noi la prossima settimana non ci vediamo. Devo fare una piccola operazione che non mi permetterà di parlare per qualche giorno e così la prossima settimana non andremo in onda”. Ancora non è chiaro a quale tipo di intervento dovrà sottoporsi.

Allo stesso tempo Fabio Fazio ha voluto tranquillizzare i suoi fans dicendo che tornerà in onda il prima possibile, appena si rimetterà in sesto, probabilmente già per la domenica successiva. La Rai si troverà ugualmente disarmata davanti ai competitor della domenica: Barbara D’Urso col suo Live-Non è la D’Urso su Canale 5 e Massimo Giletti con Non è l’Arena su Tv7. Che tempo che fa regge molto bene il confronto e adesso il direttore di Rai 3 Franco Di Mare dovrà trovare una valida alternativa, in attesa del rientro del seguitissimo presentatore della trasmissione.

Intanto, nell’ultima puntata andata in diretta su Rai 3 domenica 21 febbraio, è stato anticipato il solito appuntamento annuale con Amadeus prima del Festival di Sanremo, in cui il direttore artistico lancia gli ultimi scoop che riguardano la sfida tra cantanti italiani più attesa dal pubblico. Quella di quest’anno sarà un’edizione difficile a causa della pandemia di Covid-19, che ha dato del filo da torcere a tutte le reti televisive e ha messo a rischio più di una volta il Festival stesso. Dopo il falso positivo di Moreno Conficconi degli Extraliscio, si devono fare i conti con un musicista dell’orchestra che si è ammalato.

Amadeus resiste e cerca di portare avanti il suo progetto senza cadere nello sconforto, ma preannunciando un Festival che riuscirà a sbalordire gli italiani. A Che Tempo che Fa ha confermato la presenza, durante la prima serata, di Loredana Bertè. Confermata anche Naomi Campbell, il primo quadro di Achille Lauro e il calciatore Zlatan Ibrahimovic. Altro ospite di Rai 3 da Fabio Fazio è stato Bill Gates. L’uomo più ricco del mondo ha deciso di parlare dei problemi riguardanti il cambiamento climatico che potrebbe portare a effetti devastanti per il nostro pianeta.

Secondo l’imprenditore tra qualche decennio assisteremo agli effetti più tragici causati dall’emergenza, legata alle emissioni che aumentano anno dopo anno. Se su molti fronti il Covid-19 ha portato solo problemi per l’umanità, dal punto di vista della natura ha anche migliorato la situazione: durante quest’anno pandemico le emissioni sono state ridotte del 10%. Infine, altro ospite di Rai 3 a Che tempo che Fa è stato l’ex direttore Paolo Mieli, che si è soffermato sulla situazione politica italiana del momento parlando delle contraddizioni tra i partiti che si trovano a gestire insieme il Paese. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

