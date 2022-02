dramma-in-rai,-tragedia-per-il-famoso-conduttore:-“ho-scoperto-di-avere-un-tumore-maligno”.-fan-sotto-choc

Pippo Baudo ha raccontato un periodo molto difficile della sua vita, quando il conduttore ha scoperto di avere un tumore alla tiroide. Il cancro è sicuramente il male del secolo e non risparmia i personaggi famosi. Perché per quanto si sia ricchi o poveri, importanti o sconosciuti, bianchi o neri, uomini o donne, le malattie colpiscono tutti alla stessa maniera. Siamo tutti essere umani con un unico destino in comune: la morte. I volti noti sul piccolo schermo, quindi, si ritrovano spesso ad affrontare questa dura malattia, magari proprio mentre sono impegnati a lavorare per il divertimento degli altri.

Davanti alle telecamere bisogna apparire sempre allegri e sorridenti, anche se il mondo ti cade addosso. Per questo molti Vip preferiscono non condividere il loro dolore, tenendolo nascosto, lontano dal lavoro. Ce ne sono poi altri che invece scelgono di raccontarlo in prima persona, facendosi portavoce di chi soffre come loro. C’è chi, infine, lo racconta soltanto dopo tempo. Come Pippo Baudo, che ha lottato contro il suo cancro alla tiroide proprio mentre stava conducendo una trasmissione molto celebre. In quel periodo il conduttore ha nascosto la sua malattia continuando a lavorare.

Pippo Baudo ha fatto sicuramente la storia della televisione italiana. Il suo esordio avvenne nel 1959, quando condusse il varietà La conchiglia d’oro insieme a Enzo Tortora. Da quel momento in poi la sua carriera è stata tutta in discesa e l’uomo si è ritrovato a presentare più di cento programmi sul piccolo schermo. Tra questi, ricordiamo Guida degli emigranti, Primo piano, Telecruciverba. Non soltanto per il suo lavoro come presentatore, l’uomo è sempre stato al centro del gossip per la sua movimentata vita sentimentale, che lo ha visto accompagnato da molte donne.

Ricordiamo quindi il suo primo matrimonio con Angela Lippi, con cui ha avuto sua figlia Tiziana. Quindi la storia d’amore con Mirella Adinolfi, dalla quale è nato il figlio Alessandro. Le relazioni più brevi con Alida Chelli e Adriana Russo. Infine il grande amore con la cantante lirica Katia Ricciarelli, che ha sposato nel 1986. Ma i due si sono lasciati definitivamente nel 2004. Oggi la donna è una protagonista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e spesso lo ricorda con molto affetto e amore, al punto che in tanti abbiamo desiderato un suo intervento nel programma.

Tornando alla malattia di Pippo Baudo, è stato un periodo di forte preoccupazione. Ecco cosa ha raccontato: “Nella mia vita ho avuto tante malattie e sono stato operato tante volte. Ad un certo punto ho scoperto di avere avuto un cancro alla tiroide e ho vissuto un periodo preoccupatissimo. Avevo il cancro e facevo la prima Canzonissima della mia vita, erano gli anni ’70. Successe l’esplosione di Chernobyl e molti notarono come il sodio radioattivo faceva nascere bambini grassi perché privi di tiroide. Mi portarono a Pisa, dove c’erano tanti ricoverati come me e mi chiesero se volessi fare un esperimento con loro. Accettai”. Lo iodio radioattivo distrusse la sua tiroide malata.

