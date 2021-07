dramma-in-un-centro-medico,-uomo-muore-sul-colpo:-denunciati!

Tragedia per un uomo cinquantenne morto in un centro medico del sud Italia. Sgomento tra i parenti, denunciato il personale

Una tragedia che si poteva evitare? E’ questo quanto si chiedono i familiari del paziente cinquantenne morto pochi giorni fa all’interno di un centro medico. L’uomo si trovava all’interno della struttura sanitaria quando ha avuto un malore ed è deceduto praticamente sul colpo.

I soccorsi sono stati naturalmente immediati, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte del poveretto. La vittima non era un paziente, ma era lì per motivi di lavoro: stava infatti effettuando una consegna per la ditta presso la quale era impiegato quando si è sentito male.

I familiari sono stati subito avvertiti e sono giunti sul luogo della disgrazia in breve tempo, straziati dal dolore per la perdita del loro caro, che hanno però subito ritenuto sospetta.

Muore mentre fa una consegna, i dubbi dell’uomo deceduto al centro medico

L’accaduto è successo poco dopo le 8 di mattina del 6 luglio in un centro radiologico in Campania e ha visto coinvolto L.P., 55 anni, residente a Marano. Dai primi accertamenti dei soccorritori, pare che ha causare la morte dell’uomo possa essere stato un infarto fulminante.

Luogo della tragedia Pozzuoli e precisamente il centro radiologico Gemini a Monterusciello, paese di 30.000 abitanti della città metropolitana di Napoli.

La moglie della vittima, arrivata nella struttura sanitaria dopo aver ricevuto la terribile notizia, ha subito fatto presente i suoi dubbi. Da quanto ha riferito, l’uomo si sarebbe infatti sottoposto alla seconda dose di vaccino anti Covid solo due giorni prima e per la donna, sarebbe stata proprio quest’ultima a causarne la morte.

La signora ha quindi proceduto a presentare regolare denuncia alla locale caserma dei Carabinieri, per cercare chiarezza circa le cause del decesso del suo caro.

Il magistrato ha deciso per il sequestro della salma, che sarà sottoposta a esame autoptico nei prossimi giorni presso il Policlinico del capoluogo partenopeo.