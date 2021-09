Dramma Karina Cascella, perché non la vedremo mai più in tv. “E’ successa una cosa brutta. E’ stata travolta” Fan sotto choc

La prima tra le opinioniste ha deciso di abbandonare la televisione. Lei è Karina Cascella e nel mondo del piccolo schermo ci è entrata grazie a Uomini e Donne. A quei tempi non esisteva ancora il trono over e tutto si basava sui tronisti in cerca dell’amore. Tra questi, Salvatore, che portò insieme con lui proprio Karina che all’epoca era la sua migliore amica per farsi consigliare sulle varie corteggiatrici. E la bionda ha preso il suo ruolo molto sul serio. Non mancava mai di commentare gli atteggiamenti delle ragazze che scendevano dalle famosissime scale per conquistare il suo amico.

Così, a Maria De Filippi venne la brillante idea che poi è stata ripresa da tutti i principali salotti televisivi: quella del ruolo dell’opinionista. Karina Cascella ha continuato il suo percorso a Uomini e Donne commentando le storie che si venivano a creare e i vari troni. Salvatore invece scelse Paola, ma la loro storia d’amore ebbe breve durata. Dopo poco dalla fine della relazione, si fidanzarono proprio Karina e Salvatore, che tanto avevano decantato la loro amicizia. Ma anche il quel caso, le rose non sono mai fiorite e i due son tornati ben presto single. Il tronista in televisione non si è più visto.

Karina Cascella, invece, ha continuato il suo percorso nel mondo del piccolo schermo. Partendo con Maria De Filippi a Uomini e Donne, ha preso parte a molti salotti Mediaset. Ultimi tra questi quelli di Barbara D’Urso. L’abbiamo vista molto spesso sia a Pomeriggio 5, sia a Domenica live che a Live-Non è la D’Urso. Poi, è intervenuta la pandemia a interrompere la carriera della famosa opinionista. La paura di contrarre Covid-19 o di poterlo trasmettere alla sua famiglia l’ha portata a rinunciare al suo ruolo in televisione. Decisione che sta perdurando ancora oggi che stiamo pian piano uscendo dalla pandemia.

Karina Cascella ha deciso di non voler tornare in televisione nei panni di opinionista. In un primo momento, la bionda si era presa soltanto una pausa dovuta al virus che ha messo il mondo in ginocchio. Ma oggi, con l’eliminazione di Domenica live e Live-Non è la D’Urso dal palinsesto Mediaset, ha deciso di ritrarsi definitivamente, almeno per il momento. I suoi fans se ne sono accorti e non hanno mancato di farle molte domande sui social. La donna, dopo un periodo di silenzio iniziale, ha deciso di svelare la verità e si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha spiegato i motivi che l’hanno portata a questa scelta.

“Da circa due anni non ho più la serenità di un tempo. La pandemia, problemi miei personali e di salute, mi hanno travolta. Ma sono fiduciosa che tutto piano si possa sistemare. Karina Cascella non ha rivelato molto riguardo i problemi di salute che l’hanno colpita personalmente, ma questa frase ha fatto preoccupare molto i suoi fans. Per la famosa opinionista la pandemia ha significato anche il rinvio delle nozze con il suo compagno, Max, per ben due anni. “Siamo quasi da due anni in pandemia. Quindi non è dipeso da noi il fatto di rimandare. Ci sarà tempo e sarà bellissimo”. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Dramma Karina Cascella, perché non la vedremo mai più in tv. “E’ successa una cosa brutta. E’ stata travolta” Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.