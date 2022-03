Dramma Katia Ricciarelli, Scomparsa dopo il Gf Vip. Quel che è successo alla soprano è da incubo

Qualche puntata fa abbiamo assistito all’eliminazione di Katia Ricciarelli, una delle più grandi concorrenti dell’attuale edizione del GF Vip. La donna era stufa della vita della casa e ha fatto un appello ai suoi fan per poter abbandonare il programma. In tanti però, hanno notato che la famosa cantante non si è più presentata in studio. Sembra che la talentuosa Katia si sia volatilizzata dopo la fine del reality show. Ma dove si trova adesso Katia Ricciarelli e perché non prende più parte allo show televisivo di Alfonso Signorini?

Perché Katia Ricciarelli non compare più al GF Vip?

Come abbiamo potuto vedere, Katia Ricciarelli ha chiesto al suo pubblico di essere eliminata per abbandonare la casa più spiata d’Italia. Questo perché stufa di condividere la stessa aria con persone con cui non va più d’accordo, come ad esempio Manila e Miriana. La donna è stata quindi eliminata dalla trasmissione e Alfonso l’ha ospitata in studio per condividere con lei i momenti più interessanti della sua avventura. Ovviamente le tensioni sono continuate anche al di fuori della casa, quando Alfonso, con le varie dirette, ha messo in collegamento Katia e gli altri concorrenti.

La donna ha dichiarato in una recente intervista di essersi sentita offesa e poco rispettata all’interno della trasmissione televisiva. Questo perché ha riscontrato un grande astio da parte del pubblico, il quale si è accanito con la soprano senza mezze misure. La soprano ha ricevuto offese e minacce che l’hanno molto turbata e resa consapevole del fatto che dalla trasmissione non sia uscita molto bene. Sembrerebbe inoltre che Katia abbia avuto da ridire con lo stesso Alfonso, in quanto avrebbe gradito che lui la difendesse meglio di quanto fatto finora.

Dove si è rifugiata Katia Ricciarelli dopo il GF Vip 6?

Alcune indiscrezioni rivelano che Katia Ricciarelli si sia allontanata dagli studi di Cinecittà solo per un periodo di relax. Questa scelta è stata fatta per ritrovare l’equilibrio con se stessa e con la sua normalità quotidiana. Per vivere al meglio questa esperienza la donna ha deciso di staccare la spina e trascorrere del tempo presso la sua abitazione sul lago di Como. Questo è un luogo molto amato dai vip e quella di Katia è una villa di grande lusso. Sicuramente passare del tempo immersa nella natura permetterà a Katia di ritrovare la calma interiore e di dedicare un po’ di tempo solamente a se stessa.

La sua vita privata

Katia Ricciarelli è stata legata sentimentalmente, per ben 13 anni, al collega José Carreras. I due si sono però separati e hanno deciso di prendere due strade differenti. Nel 1986, si è invece sposata con il famosissimo conduttore Pippo Baudo: vivono una bella storia d’amore ma, nel 2004, decidono di separarsi (il divorzio è invece avvenuto nel 2007). La donna non ha avuto figli.

Attiva sui social, Katia pubblica scatti che ritraggono la quotidiana e i suoi tantissimi impegni lavorativi. I fans della Ricciarelli la seguono sempre con molto affetto, e non possono fare a meno di commentare i suoi scatti e di complimentarsi con lei per il suo incredibile talento (grazie al quale ha saputo conquistare sin da subito i loro cuori).

