Dramma Luca Laurenti, “è successa una cosa brutta, ha scoperto una malattia tremenda”. L’Annuncio choc di Bonolis

Luca Laurenti è uno tra i personaggi più simpatici della televisione italiana, ma non tutti sanno che per anni ha sofferto di depressione. Una malattia che ti logora non solo mentalmente, ma anche fisicamente, e che sembra non appartenere all’artista che vediamo sempre allegro e sorridente. Invece, dietro un sorriso più nascondersi un enorme disagio, come quello che lui stesso ha raccontato in una intervista non molto tempo fa. Sono poche le volte che il volto del piccolo schermo rivela qualcosa di se e della sua vita privata, che tiene spesso gelosamente riservata.

Luca Laurenti stavolta ha deciso di aprirsi e di raccontare come per anni abbia sofferto di un male molto grave, quello della depressione. La depressione è una patologia psichiatrica piuttosto diffusa che può interessare tanto gli adulti – giovani e anziani – quanto i bambini. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, la malattia depressiva non interessa solamente la sfera emotiva e l’umore del paziente, ma interessa anche il corpo, influenzando comportamenti e manifestandosi anche con sintomi fisici. Un male da non sottovalutare e da trattare spiritualmente e con l’aiuto della scienza.

Luca Laurenti è riuscito in parte a superare il suo problema grazie all’amore degli amici e della moglie, Raffaella Ferrari. I due si sono sposati nel 1994 e dal loro amore è nato Andrea, figlio unico. Prima di decidere di lanciarsi con la donna dei suoi desideri, l’artista era convinto fosse preda di caccia del suo amico e collega, Paolo Bonolis, che gliela aveva presentata. Solo dopo essersi sincerato che tra i due ci fosse solo una bella amicizia ha deciso di farsi avanti. E a ragione, perché i due sono ancora insieme e felici e la moglie è stata determinante nel superamento della depressione.

Anche Paolo Bonolis svolge un importante ruolo nella vita di Luca Laurentis. E’ stato proprio il presentatore a scoprirlo, quando lui si presentò a un provino come cantante per un suo programma. Uno dei tratti distintivi dell’artista, è quello di avere una voce nasale e non molto melodiosa caratterizzata da balbuzie quando parla, che però si trasforma in un timbro bello e delicato quando canta. Così, dopo lo sconcerto iniziale legato alla sua figura bizzarra, si è subito capito che avrebbe avuto un roseo futuro nel mondo della televisione e che avrebbe conquistato di certo i telespettatori.

Da quel momento Paolo Bonolis e Luca Laurenti non si sono mai più separati, diventando non solo una coppia di spettacolo, ma anche amici per la vita. E’ il presentatore l’unico a poter lavorare con l’artista, che si fida moltissimo di lui. I due sono divertenti proprio perché il primo è cinico e serio, mentre l’altro ingenuo e burlone. Il pubblico li ama e non immagina una separazione. Oggi sono impegnati con la conduzione di Avanti un Altro, game show di Canale 5 che va in onda da ben nuove stagioni. Ma la loro carriera insieme è molto lunga e vanta innumerevoli successi.

Durante il lockdown Laurenti è scomparso e in molti pensavano che fosse ricaduto nella depressione. E’ stato proprio Bonolis a spiegare che il Maestro non ha social, non ha tv e vive quasi come un eremita lontano da tutto. “Forse non sa neanche che c’è il covid” aveva affermato infatti Bonolis cercando di rassicurare i fan preoccupati dalla lunga assenza del maestro. La depressione è infatti una malattia nella quale si può ricadere facilmente ed è importante l’aiuto degli altri.

