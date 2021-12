Dramma Luca Laurenti, Fatto fuori da Mediaset: “Paolo non mi vuole più, ecco cos’è successo” Chi prende il suo posto. Fan sotto choc

A breve comincerà una nuova stagione di Avanti un Altro di Paolo Bonolis, con molti nuovi protagonisti, di cui uno proveniente dal mondo della Rai. Si tratta di Marco Giusti, autore di numerosi programmi televisivi, tra cui il più famoso è ‘Blob’ e che potrebbe prendere il posto di Luca Laurenti stando alle voci che circolano a Mediaset. Recentemente la Bruganelli ha postato una foto che annuncia l’inizio di Avanti un altro senza la foto proprio di Laurenti e il che aveva già destato sospetti.

Marco Giusti collabora dagli anni ’80 con “Il Manifesto” e “L’Espresso”. Ha realizzato un documentario “Abel ama Asia” insieme ad Asia Argento sull’incontro tra questa e il regista Abel Ferrara. Ha presentato al Festival di Cannes 2002 il documentario sulle manifestazioni antiglobalizzazione avvenute durante il Summit del G8 a Genova, nel corso delle quali ha perso la vita il giovane Carlo Giuliani.

Documentario realizzato insieme a Roberto Torelli per Raidue e mai trasmesso. L’ultimo dei tanti programmi prodotti da Marco Giusti è stato Stracult, ma la rete di Stato lo ha messo in cantina un anno fa. Marco Giusti prenderà parte quindi alla nuova stagione di Avanti un Altro. Entrerà saltuariamente nello studio per fare ai concorrenti domande che riguardano il mondo del cinema. Siamo certi che Paolo Bonolis giocherà moltissimo sulla balbuzie che lo contraddistingue. Del resto il presentatore non si è mai voluto adeguare al politicamente corretto e non ha freni.

Ma Paolo Bonolis ci piace così. Soprattutto ci piace la sua riconferma con la Mediaset. L’ultimo anno sono state moltissime le voci riguardanti un litigio con Pieri Silvio Berlusconi e una sua sostituzione. I pettegolezzi tiravano in ballo in particolar modo le ormai famose 50 puntate di Avanti un Altro registrate e mai mandate in onda. I vertici della rete decisero di interrompere le registrazioni non appena il virus del Covid-19 è giunto in Italia. Precisamente il 21 febbraio, quando il primo caso di infezione fu riscontrato a Codogno. Da quel momento, ci si è affidati esclusivamente alle repliche.

Così, le puntate che Paolo Bonolis aveva già girato sono state rimandate e poi rimandate ancora, e ancora oggi non sono state utilizzate. Adesso il presentatore è alle prese con la nuova stagione, che prevede sessanta puntate da girare entro dicembre. Gli episodi verranno trasmessi fino alla metà di marzo. Dopo di ché, probabilmente andranno finalmente in onda le vecchie cinquanta puntate, se non verranno rimandate ancora. Il presentatore sembra non essere affatto colpito da quanto accaduto. Anzi, pare che abbia già chiuso l’accordo per la registrazione di altre 80 puntate per il 2023.

Tornando ad Avanti un Altro, oltre agli episodi del pre serale sono stati riconfermati anche gli speciali di prima serata, che saranno almeno sette. Oltre alla nuova presenza di Marco Giusti, sono state confermate anche le apparizioni nello show dell’ex pornodiva Ilona Staller e di Clayton Norcross, primo storico Thorne Forrester di Beautiful. Le dinamiche della trasmissione dovrebbero rimanere le stesse dell’anno passato, con le uniche eccezioni dell’eliminazione del plexiglass di separazione tra Bonolis e Laurenti. Paolo Bonolis saprà sicuramente intrattenerci per un altro anno.

