Dramma Luca Laurenti, l’addio alla tv e all’amico Bonolis: “Non ha più nulla. Ecco cosa gli è successo”

Luca Laurenti, conduttore e collega di Paolo Bonolis, è scomparso dalla televisione italiana. Pare che abbia preso una pausa o un periodo di riflessione. Cosa è successo al maestro? Ecco come sta e come ha vissuto i mesi di lockdown e come vive ancora il proseguio della pandemia. Le condizioni di salute del simpatico Luca Laurenti avrebbero preoccupato il pubblico italiano, che prontamente è stato informato da Paolo Bonolis sulle ultime novità riguardanti l’amico di sempre.

Il duo formato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti allieta da moltissimi anni i telespettatori. Tuttavia, da quasi un anno, il maestro Luca Laurenti, si è allontanato dalla televisione e dallo stesso Bonolis. Proprio per questo, negli ultimi mesi, gli italiani sono stati in apprensione circa le sue condizioni di salute, dal momento che è scomparso del tutto. A tal proposito, ci pensa l’amico di sempre Paolo Bonolis a far chiarezza. Paolo Bonolis è intervenuto a tranquillizzare i loro affezionati fans:

“Devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti. Luca è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come ‘Il solitario di Rio Grande‘. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita”. Le parole del conduttore rassicurano i tantissimi fan che in queste ultime ore avevano palesato una grande preoccupazione. Luca Laurenti è un personaggio senza dubbi particolare che da sempre suscita la simpatia di tutto il pubblico, soprattutto per gli sketch comici che mette in scena insieme all’amico Paolo Bonolis.

In pochi, però, sanno che quelle che in televisione sembrano delle estremizzazioni del suo carattere rappresentano in parte la sua reale personalità. Infatti, quell’aria trasognata di chi ‘cade sempre dalle nuvole’ non è un’invenzione televisiva, ma un particolare che riguarda anche la vita privata del co-conduttore. “Vive da solo, in assenza di comunicazioni” ha dichiarato di recente Bonolis. “Non sa nemmeno che c’è il Coronavirus”. Una battuta di spirito, non c’è che dire, ma quanto c’è di vero nell’affermazione dell’amico Paolo? Come ha, di fatti, vissuto Luca Laurenti il periodo di lockdown? Cosa gli è successo?

Durante la pausa televisiva causata dal dilagare della pandemia, Luca Laurenti si potrebbe dire che è rimasto completamente al di fuori dal mondo. “Luca spesso è così fuori dal mondo reale che nella nostra immaginazione lui adesso è chiuso nella sua casa” ha dichiarato Marco Salvati, collaboratore storico di Bonolis e Laurenti. E in effetti Luca sembra essere davvero lontano dalle odierne forme di comunicazione. Egli, infatti, non ha profili social e quelli esistenti non sono gestiti da lui che, invece, è molto rispettoso della propria privacy. Il braccio destro della coppia ha, inoltre, voluto paragonare Luca ai guerrieri giapponesi e ad un bizzarro personaggio uscito da un libro.

“Luca Laurenti conduce una vita monacale” ha, poi, aggiunto. “È un uomo spirituale”. Una natura che, dunque, contrasta molto con ciò che siamo abituati a vedere in tv. Se da un lato, infatti, è un personaggio “imprevedibile e lunare come si vede in televisione”, dall’altro “ha un universo attorno a sé che meriterebbe di essere esplorato”. Ha ribadito Salvati. E queste parole non possono non farci pensare ad un particolare capitolo della vita del duo televisivo: ai dialoghi del loro Il senso della vita. Intanto, i telespettatori possono stare tranquilli. Il loro beniamino sta bene ed è pronto a ricominciare.

