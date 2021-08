Dramma Luca Laurenti, l’addio alla tv e la triste confessione: “Non ha più mezzi, cosa gli è successo”

Durante il lungo periodo di lock down in molti si sono domandati che fine avesse fatto Luca Laurenti. Il personaggio televisivo, che abbiamo conosciuto sempre in coppia con Paolo Bonolis, era infatti completamente scomparso dalla circolazione. Non una fotografia sui social, non un commento condiviso con il suo pubblico. In molto hanno anche pensato che i due amici e conduttori avessero litigato. La paura più forte era quella di non ritrovare la solida coppia una volta riprese le registrazioni di Avanti un altro, game show che li ha visti entrambi protagonisti.

Le domande in merito erano tante che dovette intervenire Paolo Bonolis a spiegare che nessuna discussione lo aveva separato da Luca Laurenti. Semplicemente, l’uomo è una persona particolare che si tiene lontana dal mondo. Così come lo vediamo in televisione, Luca è un personaggio anche nella vita reale: “Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Non sa nemmeno che c’è il Coronavirus”. Sono queste le parole utilizzate dal famoso presentatore per giustificare la totale assenza del collega. Che però lasciarono di stucco il loro pubblico.

Possibile che Luca Laurenti si estranei dal mondo al punto di non rendersi conto che c’è una pandemia in atto? A chiarire le parole di Paolo Bonolis è intervenuto un amico comune dei conduttori, Marco Salvati: “Non c’è granché da dire. La sua era un’estremizzazione. Effettivamente Luca spesso è così fuori dal mondo reale che nella nostra immaginazione lui adesso è chiuso nella sua casa, ignaro di quel che succede fuori. Come i guerrieri giapponesi che quando è finita la guerra rimangono sulle isole a combattere. Lui conduce una vita monacale. Vive in un regime di quasi solitudine, in un ambiente quasi meditativo. È un uomo spirituale”.

Una descrizione questa che non fa altro che fomentare la curiosità dei telespettatori sul personaggio di Luca Laurenti. Soprattutto quando Marco Salvati continua a parlarne: “È un personaggio così particolare e interessante che meriterebbe un libro. È imprevedibile e lunare come si vede in televisione, ma ha un universo attorno a sé che meriterebbe di essere esplorato. Non ha i social, questo va detto. Tutti i profili esistenti non sono suoi. Anzi, è anche preoccupato perché è una persona gelosa della sua privacy. Un po’ come gli indigeni della foresta, che hanno paura che gli rubino l’anima”.

Sicuramente un uomo interessante da incontrare, Luca Laurenti, oltre che da guardare in televisione. Per la felicità dei telespettatori, però, appena le restrizioni imposte dal governo sono diminuite l’uomo è tornato al suo posto accanto a Paolo Bonolis. Li abbiamo visti nuovamente insieme a condurre Avanti un altro. Oggi entrambi i presentatori sono in ferie e, nuovamente, di Luca non si hanno assolutamente notizie. L’unica buona notizia, per i suoi fans, è essere a conoscenza, per la prossima pandemia, del fatto che il loro beniamino scomparirà dalla circolazione senza lasciar traccia.

