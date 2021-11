Dramma Luca Laurenti, Scomparso dalla tv. Svelata la triste verità dopo mesi di silenzio. Ecco che fine ha fatto il maestro

Luca Laurenti è un personaggio tra i più istrionici e ricchi di sensibilità del mondo dello spettacolo. Da un pò di tempo è assente dalla televisione, come mai? Per definire Luca Laurenti occorre andare a scomodare un maestro della nostra letteratura: Luigi Pirandello. Perché Laurenti è uno, nessuno e centomila anime all’interno di un corpo straordinariamente sensibile.

Quel bambino timidissimo, che camminava rasente ai muri è diventato un personaggio talmente famoso che se si assenta dalla televisione per qualche tempo, in molti lanciano l’allarme e si preoccupano. Lui che ha iniziato la carriera artistica nella maniera più strana. Gianni Ippoliti è stato un cliente della banca dove ha lavorato il papà di Luca Laurenti, il quale una volta ha chiesto al conduttore ed autore televisivo: “Sai che mio figlio fa pianobar?” e la risposta del conduttore: “Allora mandamelo“. E così è iniziata la sua avventura artistica in una storica televisione privata romana, GBR.

Ma da un pò il maestro Laurenti non si vede in televisione, che fine ha fatto?

Arriva il 1991. La svolta per Luca Laurenti si chiama Paolo Bonolis ed i provini per la trasmissione Urka. Da quel momento prende il via una coppia che ha segnato l’ultimo quarto di secolo dello spettacolo italiano. Trasmissioni come Ciao Darwin, Il Senso della Vita, Chi ha incastrato Peter Pan?, fino alle più diverse conduzioni che hanno spaziato da Striscia la notizia all’evento televisivo dell’anno come il Festival di Sanremo. In ultimo il programma Avanti un Altro.

Anche la pubblicità li ha rapiti per quasi un decennio con gli splendidi spot per la Lavazza. Da qualche tempo il maestro Laurenti è assente dal video e questo ha provocato un allarme tra tutti quelli che per anni lo hanno seguito accanto alla sua metà artistica, Paolo Bonolis. E se si vuole sapere che fine ha fatto il simpaticissimo maestro, non si può far altro che andare a disturbare il conduttore di Avanti un Altro. Cosa avrà detto il conduttore sulla perdurante assenza del maestro?

Le parole di Paolo Bonolis

Conoscendo un po’ Paolo Bonolis chissà quante volte avrà sorriso sotto i baffi, che non ha, quando, in tanti, gli hanno chiesto le motivazioni dell’assenza del maestro LAurenti. Lui ha risposto sempre con il suo proverbiale senso dell’umorismo, ma anche con la consapevolezza di conoscere molto bene il carattere di Luca Laurenti. “Luca è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come il solitario del Rio Grande“.

Luca Laurenti vive in una sorta di isolamento, prosegue Bonolis, lontano da tutto e da tutti e il conduttore romano conclude con una battuta delle sue, “Probabilmente non sa nemmeno che c’è il Covid”. Nessun allarme. Attendiamo il ritorno del maestro Luca Laurenti accanto alla sua metà artistica, Paolo Bonolis, per riprendere a sorridere insieme a loro. E chissà che insieme non stiano studiando qualche bella sorpresa in vista del prossimo Natale.

Luca Laurenti e il dramma della malattia

Luca Laurenti è uno tra i personaggi più simpatici della televisione italiana, ma non tutti sanno che per anni ha sofferto di depressione. Una malattia che ti logora non solo mentalmente, ma anche fisicamente, e che sembra non appartenere all’artista che vediamo sempre allegro e sorridente. Invece, dietro un sorriso può nascondersi un enorme disagio, come quello che lui stesso ha raccontato in una intervista non molto tempo fa. Sono poche le volte che il volto del piccolo schermo rivela qualcosa di sé e della sua vita privata, che tiene spesso gelosamente riservata.

Luca Laurenti stavolta ha deciso di aprirsi e di raccontare come per anni abbia sofferto di un male molto grave, quello della depressione.

“La depressione è una patologia psichiatrica piuttosto diffusa che può interessare tanto gli adulti – giovani e anziani – quanto i bambini – così racconta lo show man Luca Laurenti -. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, la malattia depressiva non interessa solamente la sfera emotiva e l’umore del paziente, ma interessa anche il corpo, influenzando comportamenti e manifestandosi anche con sintomi fisici. Un male da non sottovalutare e da trattare spiritualmente e con l’aiuto della scienza”. Fondamentale nella malattia di Luca Laurenti, non solo la moglie e la sua famiglia ma anche il collega nonché amico Paolo Bonolis.

