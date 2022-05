Dramma Mara Venier, Addio a Domenica In, Contratto non rinnovato. “Ha fatto una richiesta assurda”. E’ bufera in Rai

Il palinsesto Rai sta per concludere la stagione televisiva 2021-22 e, a quanto pare, Mara Venier potrebbe non condurre più la sua Domenica In. La notizia ha già fatto il giro nel web scatenando i fan che sono rimasti molto delusi in quanto vedere la “zia Mara” la domenica pomeriggio è sempre stata una garanzia. Scopriamo cosa sta succedendo.

Il programma pomeridiano della domenica condotto da Mara Venier continua ad avere un successo strabiliante affermandosi sempre vincitore. Ciò è, senza dubbio, merito della conduttrice che, in passato dopo varie stagioni deludenti, lo ha riportato al successo. La zia Mara tiene compagnia milioni di italiani con la sua ironia, semplicità ed umiltà tanto da considerarla come una persona di casa. Negli ultimi giorni si vocifera che potrebbe non esserci nella prossima stagione televisiva. Diversamente dall’inizio di questa edizione, dove era lei ad aver dichiarato di non voler rinnovare, questa volta sembra che la decisione sia stata presa dalla Rai.

Mara Venier, infatti, aveva confermato categoricamente che non avrebbe più condotto Domenica In perché troppo impegnativa al punto da togliere molto tempo alla sua famiglia. La conduttrice aveva spiegato, infatti, di avere l’esigenza di stare di più con il marito, i figli e i nipotini. Da quel momento c’è stato sempre il punto interrogativo su un possibile rinnovo in quanto tanto sono i telespettatori, e non solo, che vorrebbero vederla ancora e ancora al timone della conduzione.

La decisione di Mara Venier sembrava inamovibile fino a dicembre a tal punto da far perdere ogni speranza ai fan. Qualcosa, però, è cambiato nelle ultime settimane grazie sia al picco di ascolti sia al marito Nicola che si dimostra sempre il fan numero uno della moglie. Mara ha cambiato idea sua sua posizione e vorrebbe continuare il suo amato lavoro.

Ciò lo si è potuto notare anche domenica scorsa durante l’ospitata della cantante Elisa quando, ad certo punto, l’ha invitato a ritornare a settembre perché ci sarebbe stata di nuovo lei, salvo imprevisti. Le sue parole hanno subito fatto impazzire i fan. Qualcosa però è cambiato per la Rai poiché, secondo recenti rumor, la trattativa tra l’azienda e Mara Venier non sarebbe ancora chiusa e starebbe andando avanti da settimane.

Sembrerebbe che la conduttrice abbia chiesto un po’ di tempo in più per la famiglia e dunque alcuni periodi di pausa nella programmazione. In particolare il nodo sarebbero le festività natalizie, periodo in cui il suo Nicola è costretto a lasciare l’Italia per questioni di salute. La Rai riuscirà ad accettare tale richiesta nonostante sia un po’ esigente ? O la zia Mara abbandonerà ogni compromesso pur di continuare a condurre il programma per il quattordicesimo anno consecutivo e a godersi il successo? Lo scopriremo tra pochi mesi in vista del nuovo palinsesto Rai.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Dramma Mara Venier, Addio a Domenica In, Contratto non rinnovato. “Ha fatto una richiesta assurda”. E’ bufera in Rai proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.