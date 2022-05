dramma-maria-de-filippi,-dopo-anni-di-lavoro-l’addio-che-non-si-aspettava.-“una-scelta-difficile”-ecco-chi-perde-per-sempre

Maria De Filippi perde una delle ballerine di Amici che ha lavorato con lei per ben cinque anni. La regina di Mediaset, con la sua scuola per giovani talenti, permette a tanti promettenti artisti di farsi conoscere nel mondo del piccolo schermo. Ma i ragazzi non si ritrovano semplicemente a far parte di una trasmissione televisiva: durante tutto il loro percorso vengono studiati da ogni tipo di organizzazione nel ballo e nel canto, per poi ricevere importanti proposte di lavoro. Spesso ai ballerini vengono offerte vantaggiose borse di studio, o lavori in gruppi di altissimo livello.

C’è poi chi viene scelto dalla stessa Maria De Filippi per continuare a far parte dello staff di Amici, tra i ballerini professionisti. La presentatrice migliora il suo cast anno dopo anno, scegliendo tra gli artisti in gara i più bravi. Quest’anno, ad esempio, si è aggiunta alle sue fila Giulia Stabile, che è stata la prima ballerina donna a vincere il programma. Adesso a dire addio allo show è un’altra danzatrice che è giunta su Canale 5 in qualità di allieva. Stiamo parlando di Giulia Pauselli, che negli ultimi anni abbiamo visto anche come volto di Marlù gioielli, sponsor della trasmissione.

La ballerina è in dolce attesa e ha deciso di lasciare per sempre Amici. A dare l’annuncio è stata lei stessa tramite i social network: “Oggi ho sgomberato il mio camerino da cinque meravigliosi anni. Non più body, scalda muscoli, punte, tacchi e costumi di scena. Non più tappetini e attrezzi per allenarmi in quella che ho sempre definito la mia tana.” Una scelta difficile quella di Giulia Pauselli, che già guarda con malinconia agli anni trascorsi nel cast di ballerini professionisti della scuola di Maria De Filippi. “Immensamente grata. Grazie Amici. Grazie Maria” conclude così il suo annuncio.

Lasciare il lavoro deve essere difficile per Giulia Pauselli, che ha da poco scoperto di aspettare un bambino dall’uomo con cui aveva tradito il suo fidanzato. Una storia interessante che rientra sicuramente tra le cose che più appassionano i telespettatori di Amici, oltre alle barre dei cantanti e alle performances dei ballerini. Anche per lei l’amore è arrivato durante il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi. Era fidanzata da due mesi quando ha incontrato Marcello Sacchetta, altro ballerino delle fila di Maria De Filippi. La donna ha raccontato più di una volta come è scoppiata la scintilla.

E’ stato a causa degli sguardi insistenti di lui, che l’hanno convinta ad affrontarlo per chiedergliene motivo. Così, mentre lui faceva il galletto e lei si fingeva disinteressata, come nei più comuni giochi d’amore, nasceva un’attrazione che li ha portati ben presto a venir meno ai loro precedenti impegni. La loro relazione è nata in sordina e ci ha messo molto tempo ad evolversi.

Giulia Pauselli ha cominciato a seguirlo e a prendere molte informazioni per sapere dove si trovasse e raggiungerlo. Dopo una notte di passione, è stata proprio la ballerina di Amici a decidere di lasciare il suo fidanzato e di mettere Marcello alle strette, per decidere se intraprendere un futuro insieme. I due sono ancora uniti e adesso la donna ha scoperto di essere incinta, notizia che l’ha sconvolta e l’ha portata a questa difficile decisione. Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

