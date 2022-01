Dramma Maria De Filippi, “Ha perso tutto. Ecco cosa le è successo. Colpa della migliore amica”. Fan sotto choc

Grande batosta per Maria De Filippi che domenica 9 gennaio, ha perso per la prima volta nella gara a colpi di share contro Mara Venier. Dopo la cocente delusione degli ascolti di Barbara D’Urso lo scorso anno col suo Domenica Live, la Mediaset ha deciso di fare un cambio di palinsesto e puntare tutto sulla regina della televisione. Il giorno di festa, così, vede protagonisti i ragazzi della sua scuola per giovani talenti, Amici, alle prese con i professori e i loro giudizi. Dopo un periodo di vacanza, i giovani son tornati a esibirsi ma per la prima volta non sono riusciti a ottenere la completa attenzione del pubblico.

Quando Maria De Filippi ha ricevuto la notizia che Amici sarebbe andato in onda di domenica pomeriggio, per prima cosa ha chiamato la sua amica, Mara Venier, per avvisarla. Le due si sono ritrovate ad essere competitor ma questo non ha messo in discussione il loro legame. Anzi, la zia d’Italia ha voluto ricordare del periodo buio in cui era stata esclusa dalla Rai, e subito la moglie di Maurizio Costanzo l’aveva accolta proprio nella sua famosa scuola in qualità di giudice. Un lavoro che all’epoca fu importantissimo per non cadere nello sconforto dopo la perdita della sua adorata mamma.

Insomma, le due donne vivono con serenità la competizione della domenica pomeriggio e Mara Venier ha ammesso sin dal primo momento che, probabilmente, sarebbe stata una battaglia persa in partenza. Ma ieri, domenica 9 gennaio, le carte in tavola si sono ribaltate. Contro ogni previsione, infatti, Domenica In ha battuto Amici. Nel dettaglio, gli ascolti Mediaset hanno registrato un numero di 3.257.000 telespettatori per uno share del 17,9%. Mentre la Rai ha avuto 3.567.000 telespettatori nella prima parte col il 18.9% di share e 3.242.000 nella seconda parte pari al 18,5% di share.

Insomma, una vittoria netta su Maria De Filippi che forse per la prima volta si ritrova perdente. Lei è definita la regina di Mediaset e, spesso, addirittura la regina della televisione. Nessuno vuole essere contrapposto alle trasmissioni da lei pensate e prodotte, che sembrano essere intramontabili. Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te, stagione dopo stagione riescono sempre a conquistare il pubblico e ottenere i numeri desiderati. Sicuramente la componente fondamentale è proprio il suo modo di condurre, semplice e diretto, a volte quasi disinteressato, ma pieno di cuore.

Maria De Filippi riesce ad arrivare ai telespettatori italiani e a farsi amare. Affronta argomenti trash ma riesce a renderli profondi e a lanciare significativi messaggi. Ci mette davanti alla vita di tutti i giorni, ai problemi di tutti i giorni, e i suoi consigli ci arrivano dritti al cuore. Per questo vederla perdere contro uno dei soliti salotti televisivi, pieni di interviste ai soliti personaggi famosi, ci lascia perplessi. Vedremo se si è trattato soltanto di un episodio singolo o se Mara Venier col suo Domenica In continueranno a uscire vittoriosi la domenica pomeriggio. Noi, comunque, facciamo sempre il tifo per la Queen.

