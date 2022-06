Dramma Masterchef: il famoso concorrente trovato senza vita. E’ morto in un vicolo. Fan distrutti

Un concorrente di Masterchef americano si è tolto la vita con un colpo di pistola. Una notizia che ha lasciato senza parole i fans del programma culinario, anche i telespettatori italiani che seguono la versione della Fox. Sono moltissimi i giovani talenti che tentano di arrivare al successo in cucina prendendo parte allo show. In molti riescono a conquistare il cuore del pubblico, che si ritrova così a fare il tifo per loro. Altri sono talmente bravi da rimanere impressi nella memoria delle persone anche anni dopo la loro partecipazione al programma. Questo è il caso del concorrente che si è suicidato.

Stiamo parlando di Joshua Marks, che aveva partecipato alla terza stagione di Masterchef della Fox, riuscendo a entrare nello show pur non avendo mai seguito un corso di cucina. Il giovane era riuscito a convincere i giudici, che all’epoca erano Graham Elliot e Joe Bastianich, capitanati da Gordon Ramsay. In questo modo, aveva ottenuto uno dei trentasei posti disponibili per i cuochi provetti. Lo stesso Bastianich che abbiamo imparato a conoscere meglio come giudice di Masterchef Italia, ha sempre creduto nel ragazzo, che secondo lui aveva la bravura, la determinazione e il carattere giusto per ottenere successo.

Joshua Marks non riuscì a vincere il primo premio della terza stagione di Masterchef, ma si classificò al secondo posto dopo Cristine Ha, la prima concorrente cieca in assoluto. Ma nonostante la grande soddisfazione, qualcosa è andato storto dopo la sua partecipazione al programma. Qualche anno dopo il corpo del giovane cuoco è stato ritrovato da sua mamma, senza vita, in un vicoletto vicino al lato sud di Chicago. Si è trattato di un suicidio provocato probabilmente da una malattia mentale contro cui il ragazzo stava combattendo da mesi. L’arma utilizzata è stata una pistola.

Secondo quanto ricostruito da amici e parenti, erano giorni che Joshua Marks girava per le strade della città con una pistola in mano. Ma il cambiamento era iniziato già qualche mese dopo la fine della sua partecipazione a Masterchef. Il giovane cuoco farneticava, aveva la testa piena di idee, ma non riusciva a metterne a punto nessuna. Con gli amici parlava di idee per l’apertura di un ristorante, per un nuovo menù con la sua firma, per nuove particolari ricette. Ma dimenticava tutto a distanza di qualche giorno. Era nervoso e irrequieto e aveva svelato alla madre di stare combattendo con degli spiriti maligni dentro di lui.

Successivamente, le cose sono precipitate. Joshua Marks ha avuto un grave incidente stradale, per il quale è stato portato in ospedale. Ma qui i dottori si sono preoccupati più per il suo stato mentale, che per quello fisico. Il suo comportamento è risultato strano al punto che lo hanno dovuto legare al suo letto. Non solo, lo hanno messo in una stiva psichiatrica per ben settantadue ore.

Dopo questo episodio, il concorrente di Masterchef aveva cominciato a vagare per strada, di notte, con una pistola. Già una volta si era sparato un colpo all'orecchio, ma quello mortale lo ha sparato successivamente.

