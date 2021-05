Dramma Maurizio Costanzo, il conduttore in lacrime “Non c’è più amore con Maria de Filippi. Ecco Cosa ho scoperto”

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una delle coppie più longeve e stabili della televisione italiana e il giornalista ha voluto rimarcare il suo amore per la moglie con delle parole meravigliose. Sposati da 25 anni, il loro rapporto andava avanti da ancor più tempo, quando lui era sposato con un’altra e lei era solo la sua pupilla. Ma le scintille sono scoppiate e, quando la loro relazione clandestina è saltata fuori, il famoso conduttore non ci ha pensato due volte a lasciare la moglie e decidere di vivere la sua vita insieme a quella giovane promettente che lo aveva ammaliato.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono uniti anche dalla passione per il lavoro e per la televisione. A causa dei loro impegni hanno deciso di non avere figli, ma di adottarne uno che è la loro felicità. Condividono la stessa sensibilità per gli animali e si danno forza l’un l’altro anche nei momenti più difficili. Il giornalista ha rilasciato una lunga intervista a Diva e Donne, durante la quale si è raccontato lavorativamente e personalmente. Non potevano mancare delle dichiarazioni sulla sua famosa moglie, che tanto lo ha reso orgoglioso su entrambi i piani.

“Maria è la donna della mia vita nella mano della quale vorrei morire. Maria è anche la mia perla come talent scout. La mia scoperta più esaltante. Lei non voleva saperne di fare televisione”. Non solo il suo amore più grande, la persona con cui ha deciso di condividere la sua vita e la sua vecchiaia, ma anche una grande soddisfazione per Maurizio Costanzo. Lui è stato il primo a condurla nei meandri del mondo dello spettacolo, un mondo duro e difficile dove però la De Filippi si è saputa districare benissimo raggiungendo subito le vette più alte del successo.

Dopo 25 anni di matrimonio, alla domanda sull’amore e su quanto sia ancora presente tra loro, Maurizio Costanzo non ha dubbi a rispondere: “Tanta amicizia e solidarietà reciproca, che poi fanno parte dell’amore. Non dimentica quello che ho fatto per lei. Insomma, un sentimento di stima e di gratitudine ma non d’amore, che però sembra destinato a durare per sempre, considerando che anche Maria De Filippi non perde occasione per pronunciare parole al miele su suo marito. Nonostante le difficoltà, come quella volta in cui il giornalista è stato vittima di un attentato, e lei si trovava in macchina con lui.

E’ accaduto nel 1993 in via Ruggero Fauro a Roma, vicino al Teatro Parioli, l’attentato che fortunatamente non è andato a buon fine: “Ho avuto una paura folle. Abbiamo cenato e sono arrivate le telefonate. È stato un colpo di fortuna, quella persona che lo portava di solito in macchina non si presentò. Da quel momento partì la scorta e promisi a mio padre che non sarei più salita in macchina con lui. Chiesi a Maurizio, inoltre, di non parlare più di mafia”. Sono queste le parole che Maria De Filippi ha detto al riguardo, e fortunatamente i due sono ancora uniti per raccontarlo e per farci sognare, ridere e piangere con i loro bellissimi show. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

