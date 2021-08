Dramma Michelle Hunziker, ecco perchè non la vedremo più in tv. “E’ successa una cosa brutta” Lo sfogo

Michelle Hunziker fatta fuori da Canale 5: arriva la sostituta. Per la stagione autunnale del programma la produzione pare abbia già fatto il nome di una nota showgirl che potrebbe sostituire Michelle. Il tg satirico di Canale Cinque in onda da oltre trent’anni per allietare e divertire milioni di italiani sta cercando di svecchiare il proprio palinsesto. “Striscia la Notizia” nell’ultimo anno ha perso qualche numero

In termini di share e quindi la produzione sta vagliando l’ipotesi di poter sostituire Michelle Hunziker con un’altra nota conduttrice. Un vulcano di energie come la sua collega ma che porterebbe una grandissima ventata di freschezza a tutto il programma. Michelle finora era stata sostituita provvisoriamente solo da Francesca Manzini, cosa penserà il pubblico di questo cambiamento repentino?

“Striscia la Notizia” per l’autunno punta su di lei. Ecco di chi si tratta

A spifferare la notizia è stato Amedeo Venza, sempre informatissimo in fatto di gossip e notizie che riguardano il mondo dello spettacolo. Secondo quanto riferito da lui la degna sostituta di Michelle Hunziker. Sarebbe la grandissima e bravissima Vanessa Incontrada, una delle showgirl più complete del momento. La conduttrice non sarebbe sola in questa nuova avventura ma la produzione le avrebbe affiancato Alessandro Siani

All’anagrafe Alessandro Esposito, attore, cabarettista, regista partenopeo. Non è difficile intuire perché Antonio Ricci abbia deciso di optare per questi due personaggi per la stagione autunnale che partirà a breve. La Incontrada e Siani formano una coppia sopra le righe e le risate sono sicuramente assicurate con loro due dietro il bancone di “Striscia”. La trasmissione ha da poco compiuto 33 anni, ma ultimamente, come dicevamo. I dati relativi agli ascolti sono molto più bassi rispetto la media. C’era proprio bisogno di una ventata di aria frizzantina e sicuramente la coppia designata sarà in grado di portare questa novità tanto cercata e quel divertimento che da sempre contraddistingue il format.

Il dramma di Michelle Hunziker

ma non tutti sanno che nella vita di Michelle Hunziker c’è ancora un punto oscuro che continua a tormentarla da anni. Si tratta del rapporto con suo fratello Andrea. L’uomo ha accusato la showgirl, in una lettera pubblicata dal settimanale DiPiùtv di averlo abbandonato nel momento del bisogno: “Nella tua biografia hai parlato di tutta la nostra famiglia ma non hai scritto neanche una parola su di me. Cinque anni fa mi hanno diagnosticato un tumore al cervello.

Sono sordo e quasi muto. Fortunatamente il peggio è passato e il male è stato rimosso. Ma perché mi hai cancellato dalla tua vita? Sembra come se per te io non esistessi. Ti voglio ancora bene, sono quasi dieci anni che non mi cerchi e non ti fai viva, ma nonostante questo io ti perdono, ti aspetto, sono qui e voglio riabbracciarti”. Andrea Hunziker è il fratellastro di Michelle, nato dal primo matrimonio del padre Rodolfo.

L’articolo Dramma Michelle Hunziker, ecco perchè non la vedremo più in tv. “E’ successa una cosa brutta” Lo sfogo proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.