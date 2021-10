Dramma Milly Carlucci, la conduttrice distrutta: “Mi ha detto che sono vecchia. Il mio sogno finisce qua”. Fan sotto choc, cos’è successo

Milly Carlucci è sempre molto discreta riguardo la sua vita privata. Ma ultimamente ha parlato di un desiderio che non si è mai avverato a causa di una decisione di suo marito. La vita matrimoniale della bella bionda della Rai è sempre andata a gonfie vele. E’ sposata con Angelo Donati dal 1985 e da quel momento i due non si sono mai lasciati. Dal loro amore, sono nati i due figli, Angelica e Patrick. La presentatrice si è sempre tenuta molto lontana dal mondo del gossip e, se pure tra lei e il suo compagno di vita ci sono stati dei momenti di crisi, questi non sono mai venuti allo scoperto.

Solo di recente era stata messa in giro la voce riguardo la loro separazione. Il pettegolezzo è risultato essere infondato e la stessa Milly Carlucci è intervenuta per chiarire la questione. Nonostante la sua famiglia vada a gonfie vele, i suoi figli crescano e con loro anche l’amore per suo marito, c’è un desiderio che la conduttrice Rai non ha realizzato: quello di avere un terzo figlio. E’ arrivata in età più adulta questa voglia da parte della donna, che ha sognato di avere nuovamente per casa un neonato. Ma Angelo Donati è intervenuto a riportarla sulla Terra e ha detto un no categorico all’idea di una gravidanza.

Intervistata dal settimanale Oggi, Milly Carlucci ha deciso di aprirsi e di svelare questo momento della sua vita: “Avrei voluto avere un terzo figlio ma Angelo, mio marito, non era d’accordo. Diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età, che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio” ha ammesso la presentatrice. Del resto, i figli si fanno in due, e senza l’approvazione di suo marito era impensabile l’idea di imbarcarsi in una terza gravidanza. Soprattutto in età adulta e con tutti gli impegni lavorativi che ha. Nonostante questo, la bella bionda è molto soddisfatta della sua famiglia e dei suoi figli.

La sua vita va a gonfie vele anche dal punto di vista lavorativo. Sabato 16 ottobre comincerà una nuova stagione di Ballando con le Stelle, programma di punta del sabato sera della Rai. Sono moltissimi anni che la trasmissione viene riconfermata. Non soltanto grazie al numero di share che è sempre molto elevato. Ma anche per il consenso positivo del pubblico. Milly Carlucci è in un’ampolla di vetro, amata da tutti. Il suo modo di fare televisione piace tantissimo. Nonostante sia inevitabile cadere nel trash, lei mantiene sempre la sua eleganza e cerca in ogni modo di riportare le cose all’ordine.

Milly Carlucci è una presentatrice d’altri tempi ma sempre moderna. Mentre tante altre hanno stancato con i litigi spinti nei loro salotti, lei resta sempre la regina dello charme. E soprattutto porta la corona della prima serata Rai. Oggi, si dice anche che potrebbe essere scelta come presentatrice dell’Eurovision accanto a Mika. Un ruolo importantissimo considerando che la competizione viene seguita in tutto il mondo. Intanto, mentre aspettiamo notizie più certe, ci godiamo l’esordio della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Nonostante l’assenza di Raimondo Todaro, siamo certi che non ci deluderà.

