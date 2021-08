Dramma Milly Carlucci, La sorella Gabriella la attacca: “Ecco la verità sulla nostra famiglia. Milly mi vuole far star zitta”

Gabriella Carlucci ha raccontato a Libero Quotidiano parte della sua vita familiare, condivisa insieme alle sorelle Anna e Milly. Le tre donne hanno avuto diverse esperienze nel mondo dello spettacolo. Ma Anna ha abbandonato molto presto quell’ambiente, mentre Gabriella ha deciso di dedicarsi alla politica. Solo Milly è rimasta ben salda al suo posto in Rai, dove la vediamo ancora oggi nel ruolo di reginetta della prima serata del sabato sera, con il suo Ballando con le Stelle. La presentatrice però è molto riservata a tende a non svelare dettagli riguardo la sua vita privata.

A parlarne, e in particolare a raccontare dettagli sulla loro infanzia comune, è Gabriella Carlucci. La donna è stata sindaco di Margherita di Savoia, cittadina in provincia di Barletta, ed è stata deputato della Repubblica dal 2001 al 2013. Oggi ha deciso di lasciare la politica, ma in un’intervista ha raccontato quanto sia stato difficile per i colleghi affrontare questo periodo di pandemia: “Non si può giudicare comodamente seduti sul divano di casa. Anche se certe cose danno fastidio, bisogna viverli questi momenti. Io l’ho fatto, ho cercato di migliorare le cose, di aiutare andando incontro a tutte le richieste. Spero di esserne stata capace».

Prima di raccontare i suoi progetti attuali, Gabriella Carlucci si è quindi soffermata sulla sua infanzia insieme a Milly e Anna. Le tre sorelle sono figlie di un generale dell’Esercito. La loro educazione è stata severa, non permettendo loro colpi di testa, ma solo azioni dettate da giudizio e serietà. Nonostante questo, la loro famiglia è stata ricca di amore. E proprio questa atmosfera le ha aiutate a diventare le tre donne brillanti che oggi conosciamo. Ma c’è qualcosa che mette in disaccordo le tre donne. Gabriella non ne fa mistero e si dichiara dispiaciuta per un impedimento dettato dalle sorelle.

«Mi piacerebbe scrivere una storia sulla mia famiglia, ma so già che le mie sorelle non saranno mai d’accordo. Eppure è una storia così bella! Mio padre era un generale dell’Esercito, mia madre una donna splendida. Ci hanno insegnato l’amore, l’aiutarsi in ogni circostanza, essere sorelle per sempre. Li ringrazio per ciò che mi hanno regalato e per l’esempio che hanno dato a me, Milly e Anna. Non li dimenticherò mai!». Un libro che interesserebbe sicuramente il pubblico italiano, affezionato da sempre alla Carlucci della televisione, ma che probabilmente non verrà mai pubblicato.

Oggi Gabriella Carlucci si dedica completamente ai festival del cinema. In particolare, ne sta organizzando due in Spagna e a Belgrado. «C’è sempre uno scambio culturale, e il cinema ne è il protagonista. Sia in Spagna (dal 10 al 14) che a Belgrado (dal 18 al 22), porto le migliori produzioni italiane. E i film spagnoli e serbi arrivano da noi per far conoscere i giovani talenti, che in questi paesi, come in Italia, esistono. Hanno entrambi prospettive internazionali, tra cui quella della commercializzazione delle migliori opere prime e seconde. Mi sono messa subito al lavoro e i risultati sono davvero positivi. Mi considero una frenetica, ma sono fatta così, quando c’è qualcosa da risolvere, mi metto subito all’opera”.

L’articolo Dramma Milly Carlucci, La sorella Gabriella la attacca: “Ecco la verità sulla nostra famiglia. Milly mi vuole far star zitta” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.