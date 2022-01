Dramma Milly Carlucci, Paura per il ricovero in ospedale, A Rischio Il cantante mascherato, Fan distrutti, cos’è successo

Milly Carlucci è molto preoccupata per il ricovero in ospedale di Red Canzian, al punto che ha rallentato il lavoro per Il cantante mascherato. La conduttrice ha terminato da poco l’ennesima avventura con Ballando con le Stelle. Quest’anno il talent show del sabato sera è stato un successo. La donna, come sempre, è riuscita a mettere insieme un cast di grande spessore che ci ha intrattenuti non soltanto con le esibizioni di danza, ma anche con amori, litigi, crescite personali e assurde rivelazioni. A vincere è stata Arisa, che negli ultimi anni si sta facendo conoscere come personaggio televisivo, oltre che come cantante.

Ballando con le Stelle è terminato e ha detto addio a ben due dei suoi insegnanti più bravi e leali: Sara di Vaira e Simone Di Pasquale. Milly Carlucci li ha salutati con le lacrime agli occhi, ma ha ricordato ai suoi telespettatori che avrebbe continuato a lavorare con loro per Il cantante mascherato. Difatti, la presentatrice si è messa subito al lavoro per il suo nuovo format. Tratto da un programma americano, è già il terzo anno di messa in onda e ha ottenuto in Italia un grande successo. La Rai lo inserisce nella prima serata del venerdì sera, con lo scopo di combattere il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Nove personaggi super famosi nascosti da una maschera gareggiano tra loro in una sfida all’ultima nota. La reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria formata da cinque elementi, il televoto del pubblico e quello sui social. Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale danno voce al pubblico in studio, che come tutti fa diverse congetture su chi possano essere i personaggi dietro le maschere. A breve inizierà Il cantante mascherato ma durante le prove in studio Milly Carlucci ha interrotto tutto per dedicarsi a Red Canzian.

Il cantante del resto ha un legame particolare con quel palco. E’ stato proprio lui, nei panni del pappagallo, a vincere la scorsa edizione di Il cantante mascherato. E quest’anno lo abbiamo visto anche come ballerino per una notte a Ballando con le Stelle. In quella occasione ha approfittato dell’ospitalità di Milly Carlucci per presentare il suo nuovo spettacolo, Casanova. Ma proprio alla prima di quest’ultimo, ha avuto un malore ed è stato ricoverato in ospedale. La notizia ha preoccupato molto la presentatrice, che gli ha voluto mandare un messaggio di conforto e l’augurio di una pronta guarigione.

“Abbiamo appreso tutti quanti con immenso dispiacere quello che ti è capitato. Il dispiacere è doppio perché so che hai dovuto saltare la prima del tuo spettacolo Casanova al quale tenevi tantissimo.” Sicuramente una brutta notizia per Milly Carlucci, che nonostante la preoccupazione dovrà portare avanti Il cantante mascherato. Intanto non si hanno notizie sullo stato di salute di Red Canzian, che non è intervenuto sui social a tranquillizzare i suoi fans. L’ultimo post risale al 2 gennaio: “E allora avanti tutta, reagiamo con forza, sorridendo al futuro e pensando che domani potrebbe essere migliore di oggi”. Speriamo proprio che sia così.

