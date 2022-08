Dramma nel Messinese: Bimbo di 7 anni abusato, il papà denuncia la mamma: “Ecco come li ho scoperti”

Il dramma delle ultime ore è avvenuto nel messinese. Lì si sono scoperti abusi sessuali su un bambino di appena 7 anni. La cosa più terribile è che la responsabile fosse proprio suo madre. La donna però non è stata furba e si è tradita con un audio, scoperto dal marito. È stato il padre del bambino a scovare una registrazione che incriminava la donna, mettendola alle strette. L’audio incriminante è stato ritrovato sul cellulare dell’altra figlia. Da lì, l’uomo non ha potuto fare altro che denunciare la sua stessa moglie. Tutto il paese è assolutamente sconvolto dall’accaduto.

Una donna di 46 anni ha abusato sessualmente di suo figlio di 7 anni. Il bambino soffriva anche di disabilità psico-motoria. La denuncia è stata fatto proprio dal padre del bambino. Gli abusi sono stati scoperti grazie ad un audio che la donna avrebbe mandato all’altra sua figlia. Si sentono due voci e tutto lascia presagire ad atti e abusi sessuali ai danni del piccolo. Lo scenario del dramma lo rende ancora più terrificante. Già l’abuso è di per sé qualcosa di terribile. Se si pensa che viene perpetrato da una mamma ai danni del proprio figlio e nella propria casa, tutto diventa ancor più agghiacciante.

Il fatto che il bambino avesse poi una disabilità psico-fisica ha ulteriormente sconvolto l’opinione pubblica. La vittima però può finalmente avere giustizia grazie a suo padre. Probabilmente, se non fosse stato per un indizio, la donna avrebbe continuato a tramare all’oscuro di tutti, continuando ad abusare del proprio figlio. L’altra figlia avrebbe salvato sul proprio cellulare una registrazione nella quale la mamma fa richiesta particolari al fratellino di 7 anni. Inequivocabilmente, dunque, la donna non può non essere ritenuta colpevole. La collaborazione tra padre e sorella è stata quindi fondamentale per salvare il bambino di 7 anni da un vero e proprio dramma infernale.

La mamma, accusata di abusi sessuali ai danni del figlio, è stata condannata. Inoltre, la Polizia, attraverso ulteriori indagini, ha potuto confermare i fatti. La donna si trova attualmente agli arresti domiciliari, come disposto dall'ordinanza di misura cautelare dal GIP del Tribunale di Patti. Naturalmente, si trova nella propria casa in Sicilia ma completamente da sola. I figli sono stati infatti affidati al padre, che attualmente sarà l'unico a prendersene cura. La vittima quindi potrà adesso sperare in una quotidianità molto più serena, lontana dagli abusi della madre. Quello che si era prospettato come un dramma senza fine, ha però seguito uno sviluppo migliore.

