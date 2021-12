Dramma nella casa del Grande Fratello: Soleil sviene e cade a faccia a terra e viene lasciata li. Ecco perché, è bufera

“Ubriaca fradicia”: Soleil Sorge a terra, crolla davanti a tutti. È successo di tutto stanotte nella casa del GF Vip. Soleil Sorge esagera e finisce stesa a terra davanti a tutti. Cosa sta succedendo a Soleil Sorge? Proprio a poche ore dalla nuova diretta del Grande Fratello Vip è crollata a terra davanti a tutti. Vediamo cosa è successo stanotte.

C’è qualcosa che non va. Soleil Sorge nelle ultime ore è davvero irriconoscibile. I fan e tutto il pubblico hanno assistito allo spettacolo triste del suo crollo ieri notte nella casa più spiata d’Italia. Quest’anno le feste di Natale sono state un po’ sottotono rispetto all’edizione precedente. Senza la puntata in diretta, che salterà anche a San Silvestro, chi voleva seguire i festeggiamenti dei vipponi, poteva solo seguirli su Mediaset Extra.

Soleil Sorge non è più al centro dell’attenzione, la ragazza si è lasciata andare a qualche bicchiere di troppo probabilmente, ma lo hanno fatto anche gli altri inquilini. Peccato per lei le cose siano finite molto male. Erano giorni che il suo umore era pessimo: non è più lei. Il pensiero va ad Alex Belli non solo per la loro liason mancata, ma proprio perché la sua assenza ha di fatto spento tutti gli entusiasmi della Sorge. Stanotte poi è arrivato il crollo.

Soleil Sorge: caos prima della puntata

In casa è ancora presente la consolle con la musica e proprio quella non ha aiutato. Soleil Sorge è crollata stesa a terra davanti a tutti, visibilmente vittima dell’alcol mentre tutti intorno continuavano a ballare. In molti sui social assicurano che era “Ubriaca fradicia”, in realtà ieri sera hanno bevuto tanto tutti. Solo che l’influencer non si diverte più come prima, non scherza più come prima: manca qualcosa o qualcuno?

In molti chiedono che Alex Belli possa rientrare in gioco, ma la cosa è quasi infattibile per regolamento. Certo è che Soleil con lui era carica e al centro dei riflettori, mentre in questi giorni sono stati tanti i momenti in cui si è chiusa in sé stessa, ha pianto e ha minacciato di andarsene. Vedremo stasera in diretta se Alfonso Signorini la tirerà un po’ su di morale.

