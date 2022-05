dramma-orietta-berti,-accusata-di-tradimento-dalle-colleghe-famosissime-“cosa-fa-di-nascosto,-altro-che-buona”

Mara Maionchi e Sandre Milo hanno accusato Orietta Berti di aver tradito suo marito Osvaldo in diretta televisiva. E’ successo quando le tre donne sono state ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa per presentare un nuovo reality che le vedrà protagoniste. Tre personaggi che hanno fatto la storia della televisione italiana e che ancora oggi, nonostante l’età avanzata, hanno voglia di mettersi in gioco e non hanno nulla da invidiare alle più giovani, che devono lottare per farsi strada in questo difficile mondo dello spettacolo. La Maionchi è diventata una discografica di professione e il famoso giudice di X Factor.

Ma non solo, è anche autrice di programmi televisivi. E’ stata sua l’idea di creare questo reality insieme alla famosissima cantante e all’attrice che è stata musa di Federico Fellini. Lo show si chiamerà Quelle brave ragazze e andrà in onda a partire dal 19 maggio su Sky. Mara Maionchi (81 anni), Sandra Milo (89 anni) e Orietta Berti (78 anni) sono partite all’avventura per un viaggio on the road in Spagna. Ma durante il percorso non sono state poi sempre tanto brave, come afferma il titolo. Da Fazio le tre hanno raccontato diversi dettagli riguardo la loro esperienza, di cui sono molto soddisfatte.

“Ci siamo divertite un sacco, abbiamo fatto una gita scolastica” hanno affermato le tre famosissime in coro. E ogni gita scolastica che si rispetti ha le sue tresche. A Che tempo che fa sono stati mandati in onda anche degli spezzoni del reality. Uno tra questi vedeva Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti affrontare una prova di cucina, utilizzando ovviamente i prodotti della terra spagnola: “l’esperimento culinario non è stato il massimo. I prodotti spagnoli non sono buoni come quelli italiani”. Tra le varie avventure era previsto poi il giro in mongolfiera, ma la Milo si è rifiutata categoricamente di salirci.

Non solo cucina e sport estremi, le protagoniste di quelle brave ragazze si sono lanciate anche nel fitness e in un concerto rock. Deve essere molto divertente vedere queste tre anziane signore alle prese con attività che sembrano tanto giovanili, ma che devono aprirsi anche al mondo degli over. Mara Maionchi si è detta entusiasta dell’esperienza fatta con le amiche Orietta Berti e Sandra Milo: “Sono gasata, contenta e soprattutto spero di divertirmi molto con le ragazze, non sono mai stata una gran viaggiatrice ma come Salgari ho viaggiato tanto con la fantasia. Il motto sarà: Avanti ragazze, all’avventura”.

Ma il dettaglio più piccante venuto fuori durante l’intervista di Fabio Fazio a che tempo che fa riguarda Orietta Berti. Sappiamo bene che la cantante condivide da ben 55 anni la vita con il suo Osvaldo, il marito che le è stato sempre accanto. Ma a quanto pare questo non le impedisce di guardare con ammirazione i bei spagnoli incontrati durante il percorso. Sia Mara Maionchi che Sandra Milo l’hanno accusata di aver apprezzato sin troppo: “Orietta Berti è una traditrice. Lei tradisce mentalmente il suo Osvaldo”. E chissà che lontano dalle telecamere non si sia lanciata realmente in un’avventura. Viva la Spagna, viva Orietta Berti.

