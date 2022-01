dramma-paolo-fox,-fatto-fuori-da-i-fatti-vostri.-fans-in-rivolta,-“e’-successa-una-cosa-brutta”

Paolo Fox è scomparso da I fatti vostri e il suoi fans sono preoccupatissimi. La prima puntata in cui l’esperto di stelle non ha partecipato al programma Rai è stata quella di lunedì 24 gennaio. Un’assenza ingiustificata ma che presa singolarmente non aveva ancora allarmato nessuno. Il problema ha cominciato a manifestarsi guardo l’astrologo non è intervenuto né il 25 né il 26 gennaio. Soprattutto, a destare paura, il comportamento dei presentatori, che non hanno rivelato nulla in merito. Anna Falchi e Salvo Sottile non hanno tranquillizzato volontariamente i telespettatori.

Per sapendo molto bene che Paolo Fox ha un grande seguito, in televisione e sui social. I suoi oroscopi sono seguiti in tutta Italia e gli amanti delle stelle credono moltissimo in lui. La situazione attuale che sta vivendo l’Italia può far pensare che si sia ammalato di Covid-19. Dopo il Natale, il boom di contagi è stato elevatissimo e sono pochi i cittadini che sono riusciti a non prenderlo. In televisione poi i protocolli sono molto difficili. Mai come oggi è difficile portare avanti una trasmissione televisiva senza incidenti. Perché quando si contrare la malattia, come ben sappiamo, la quarantena è obbligatoria.

I produttori fanno di tutto per evitare i focolai delle loro trasmissioni. Per questo, i volti televisivi sono sottoposti a tamponi su tamponi, cercando di tenere il più possibile il distanziamento sociale. Se il Coronavirus prendesse tutti i protagonisti di uno spettacolo, infatti, sarebbe la fine di quest’ultimo. Così, nella pandemia si potrebbe risolvere il mistero della scomparsa di Paolo Fox. Ma i suoi fans non sono convinti. In moltissime trasmissioni televisive abbiamo visto i malati partecipare tranquillamente allo show grazie a una semplice videochiamata, cosa che l’astrologo non ha fatto per ben tre giorni.

Un’altra ipotesi avanzata è che Paolo Fox abbia contratto il Covid-19 nella sua forma più pesante. Sappiamo bene che il virus porta febbre, problemi respiratori e tanti altri sintomi. In tal caso sicuramente l’uomo non avrebbe la forza di apparire sul piccolo schermo, anche se soltanto in videochiamata. Il mistero però non si può risolvere così facilmente. Quello che sorprende tutti è la mancanza di una spiegazione da parte dei presentatori di I fatti vostri?. Anna Falchi e Salvo Sottile continuano con la conduzione senza fare cenno a questa grande mancanza, come non esistesse.

Ma la realtà è ben diversa e lontano dal mondo delle telecamere il pubblico è in fermento. Sui social network, soprattutto su Facebbok, intere pagine e gruppi sono dedicati a Paolo Fox e ai suoi oroscopi. Gli amanti delle stelle non hanno potuto fare a meno di notare la sua assenza e sono rimasti senza i suoi interventi per troppo tempo. I commenti e i gossip in merito si rincorrono e speriamo che i due presentatori si decideranno finalmente a dare una risposta ai loro telespettatori, curiosi, preoccupati e impazienti. Intanto I fatti vostri? continua con Stefano Palatresi che, dopo essere venuto a contatto con un positivo, è costretto ad entrare in studio con la mascherina FFP2.

