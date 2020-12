Dramma per Albano Carrisi, Sparita anche l’altra figlia. Fan preoccupati. “Ha litigato col padre”. Cos’è successo

La famiglia Carrisi non smette di far parlare di se. Dopo AlBano e il ritorno di fiamma con Loredana Lecciso, il debutto di Jasmine in tv, il presunto litigio tra il Maestro e suo figlio Yari questa volta è il turno di Cristel. La giovane figlia di Albano e Romina Power, come in molti sanno non vive più in Italia da diversi anni. Per seguire l’amore della sua vita Davor, la ragazza si è trasferita in Croazia. Dal suo account ufficiale, è sempre rimasta in contatto con i suoi fan, almeno fino a poco tempo fa… Infatti, sono mesi che Cristel è “scomparsa” e nessuno sa il motivo per cui ha cancellato il proprio profilo. Dopo che anche Romina jr è scomparsa dai social per un lungo periodo anche Cristel è scomparsa.

Cristel Carrisi sparita dai social: il motivo

Ma mentre Romina si è limitata a non pubblicare nulla per mesi, Cristel Carrisi ha cancellato il suo account ufficiale da mesi. Nessuno sa il motivo per cui abbia preso questa decisione ma di certo ai fan è dispiaciuto molto. Durante l’estate in molti hanno pensato addirittura che fosse in crisi con Davor ma fortunatamente non è così. Grazie ad un piccolo indizio svelato dalla sorella Romina possiamo confermare che le cose stanno in modo diverso.

Sembra, infatti, che Cristel Carrisi abbia creato un nuovo profilo dove non figura con il suo vero nome ma quello del marito. Tuttavia l’identità segreta della giovane è durata ben poco perchè Romina Jr, l’ha taggata in un’immagine. Il profilo in questione è @Cristellusike tra i tanti seguaci appare anche il suo vecchio account. Insomma Cristel ha deciso di rinunciare al suo cognome per prendere quello del marito anche sui social

AlBano Carrisi rinnegato dai figli? Rumors

Circola, infatti, da tempo la foce di una presunta rottura in casa Carrisi. Come detto in precedenza, tra Yari e il papà Al Bano pare non corri buon sangue. Il giovane ha ‘cambiato’ pure il suo cognome utilizzando quella della madre e lo stesso ha fatto Cristel, usando quello del marito. A lasciare ancora di più perplessi i fan il fatto che i due ragazzi, non sono mai ospiti nella Tenuta a Cellino San Marco. Perchè cosa è accaduto realmente?

