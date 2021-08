Dramma per Giorgio Panariello, Ecco perché non lo vedrete più in tv. “Rischio di diventare invalido”. Fan sotto choc

Giorgio Panariello è sempre molto seguito dal pubblico italiano e attualmente impegnato in uno spettacolo itinerante in giro per la nostra penisola. Ma non tutti sanno che la sua vita privata e il suo lavoro sono stati messi in seria difficoltà da un problema di salute. Tutto è iniziato nel 2005. L’artista era in tournèe quando ha cominciato ad avvertire dei dolori lancinanti dal collo in giu. In un primo momento ha pensato si trattasse dello stress. Lo spettacolo che stava portando in scena era molto impegnativo e difficile e lo aveva messo a dura prova mentalmente.

Successivamente, Giorgio Panariello ha deciso di rivolgersi a uno specialista, scoprendo la malattia che ha cambiato drasticamente la sua vita. Si tratta della spondilite, una patologia reumatica notevolmente invalidante, il cui target è la colonna vertebrale ed il sistema muscolo scheletrico in genere: la spondilite è una malattia sistemica, cronica ed autoimmune che, nei casi più gravi, provoca una vera e propria fusione delle articolazioni. Nello stadio iniziale, il dolore interessa solamente la colonna vertebrale, per poi colpire le estremità inferiori, le ginocchia e le spalle. Nei casi più gravi, la patologia potrebbe provocare invalidità totale al paziente.

Fortunatamente Giorgio Panariello ha scoperto la sua malattia in tempo e ha modificato la propria vita in modo da limitarne gli effetti e poter continuare a lavorare senza troppi problemi. Così, ha iniziato un percorso fatto di farmaci, fisioterapia ed esercizio fisico mirato che lo hanno aiutato a tornare in forma. Gli acciacchi non mancano: l’artista ha ammesso di provare spesso dolore quando sale sul palco. Non solo, spesso gli capita di non riuscire neanche a dormire. Tuttavia, non demorde e tenta di proseguire al meglio, facendo il possibile per limitare i danni.

Oggi Giorgio Panariello è impegnato con un nuovo spettacolo, Panariello Story, che prende spunto dal Social più seguito del momento, Instagram: «Stavo lavorando a “La favola mia”, lo spettacolo che porterò nei teatri nel 2022, e mi sono reso conto che tanti aneddoti della mia vita lì dentro non ci stavano. Sarebbero rimaste fuori storie divertenti. Così è nato “Panariello story”. E mi sono ispirato alle storie di Instagram: nello spettacolo c’è un po’ di me e un po’ delle storie degli altri, che “sbircio” sui social», racconta Giorgio Panariello a TV Sorrisi e Canzoni.”

Tutto il resto, come lo stesso Giorgio Panariello ha raccontato, è rimandato al 2022, quando porterà in scena La favola mia. Lo spettacolo andrà in scena già a partire da gennaio. E' stato rimandato più volte a causa delle restrizioni imposte dal Governo per combattere la pandemia di Covid-19. Ci auguriamo che l'artista potrà finalmente esibirsi in questo suo nuovo spettacolo e che non vada incontro a problemi legati alla sua malattia. Intanto, dal punto di vista personale, sembra andare tutto a gonfie vele. La relazione con la bellissima fidanzata Claudia Cappellini infatti sta andando per il meglio.

L’articolo Dramma per Giorgio Panariello, Ecco perché non lo vedrete più in tv. “Rischio di diventare invalido”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.