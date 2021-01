Dramma per la Famiglia reale Inglese, Addio al piccolo George come futuro Re, Kate distrutta. Cos’è successo

Kate Middleton è molto preoccupata per la sorte che spetta al suo primogenito, George di Cambridge, che potrebbe non ricevere mai la corona. Ad affermarlo è stato Christopher Lee, ex corrispondente della BBC, che ha rilasciato un’intervista per l’Express. Secondo Lee sarebbe l’intera monarchia inglese a essere in grave pericolo. Oggi la forza della famiglia reale è completamente legata alla regina Elisabetta, alla sua popolarità e longevità. La donna ha trascorso moltissimo tempo al potere, ed è riuscita ad adattarsi ai cambiamenti della società e a fare sempre le scelte giuste per il suo popolo.

Per nulla conservatrice, la regina Elisabetta ha dimostrato di essere al passo con i tempi ed è seguita e amata in tutto il mondo. La sua famiglia vive di gloria riflessa e così William e sua moglie Kate Middleton, sempre sotto la luce dei riflettori e molto impegnati con gli incarichi reali. La capostipite infatti è ormai molto anziana e, con l’avvento della pandemia di Covid-19 e le successive restrizioni imposte per contrastarla, ha dovuto rinunciare a molti dei suoi impegni ufficiali, cedendoli nelle mani del primo nipote e della sua bella moglie, che si è adattata molto bene al suo ruolo di principessa consorte.

Purtroppo alla morte, speriamo il più tardi possibile, della regina Elisabetta, non sarà William con sua moglie Kate Middleton a diventare re, ma suo padre, Carlo d’Inghilterra. Secondo Christopher Lee la monarchia nelle mani di Carlo diventerebbe debole e fragile. Il primogenito di Filippo ed Elisabetta non è molto amato dal popolo inglese, e non è ben visto anche nelle colonie. Già Barbados, ad esempio, dalla fine del 2021 dirà ufficialmente addio al passato coloniale rimuovendo la regina Elisabetta come capo di Stato, mentre molti sudditi si stanno allontanando dalla corona.

Carlo d’Inghilterra non è mai stato guardato con entusiasmo e il suo comportamento nel corso degli anni non ha apportato alcun valore alla sua reputazione. Un futuro re dovrebbe essere un buon esempio per il popolo, e il suo comportamento nel confronti della famiglia e della prima moglie non è stato affatto da emulare. La principessa Diana era amatissima dai cittadini inglesi, che non hanno sopportato la sofferenza impressa nel suo volto a causa dei tradimenti del marito. A differenza di Kate Middleton, perfetta nel suo ruolo, Diana si è ribellata più di una volta alle regole della famiglia reale.

Così, invece di accettare di vivere nell’ombra e di sottostare al comportamento del regale consorte, Lady Diana ha deciso di rivelare tutto ai giornalisti, scatenando un vero e proprio scandalo. E’ risaputo che il principe Carlo è sempre stato innamorato di Camilla Parker Bowle, che però non aveva ottenuto l’approvazione della famiglia ed era sposata con un altro. I tradimenti di Carlo, la tragica morte della principessa Diana, la sofferenza dei giovani William ed Harry, hanno reso il primogenito della regina Elisabetta nemico del popolo, che lo ha considerato come un traditore. La monarchia potrebbe quindi essere in pericolo e Kate Middleton potrebbe dover accettare il fatto che il suo primogenito George non riceverà mai la corona e che lei tornerà ad essere una semplice borghese. Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi