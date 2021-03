Dramma Per Luca Giurato, Ecco perchè è fuori dalla Rai e non tornerà più in tv. Cosa gli è successo. Fan sotto choc

Luca Giurato si è ritirato a vita privata e ha deciso di dire addio alla televisione, per la delusione dei suoi innumerevoli fans. Classe 1939, esordisce come giornalista lavorando per Paese Sera e, successivamente, per La Stampa e per il giornale radio della Rai. Il suo debutto sul piccolo schermo avviene negli anni ’90, quando diventa vicedirettore del Tg1. Il pubblico italiano ha potuto conoscerlo meglio nel 1993 grazie alla conduzione di Domenica In insieme a Mara Venier, ancora oggi al timone della trasmissione cult della rete.

Luca Giurato non sarebbe Luca Giurato senza Uno Mattina, trasmissione di punta di Rai 1 che lo ha visto come padrone di casa per innumerevoli anni. Grazie alla sua spiccata simpatia ha ottenuto anche il ruolo di opinionista nella sesta edizione de L’isola dei famosi e a I raccomandati. A renderlo amatissimo dai telespettatori, le innumerevoli serie di gaffe e defaillance messe spesso in evidenza da altre trasmissioni. I suoi scivoloni sono celebri, ripresi e citati da Striscia la Notizia, da Blob, e soprattutto dalla Gialappa’s Band che gli dedicava un intero spazio all’interno dei vari Mai dire.

Luca Giurato è stato amato proprio per la nonchalance con la quale si lasciava andare a questi errori, sempre convinto di fare e dire la cosa giusta. L’ingenuità e la mancanza di un copione era ben evidente: i suoi scivoloni erano tutta farina del suo sacco. Spontaneo e simpatico, chiunque ancora oggi cerca su Youtube il meglio e il peggio del giornalista per ridere un po’. Insomma, la televisione senza Giurato non è la stessa e i telespettatori, dopo qualche anno di assenza, hanno cominciato a chiedersi seriamente se mai lo rivedranno sul piccolo schermo e in particolare nel mondo Rai.

La brutta notizia arriva proprio da Luca Giurato che ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di ricomparire davanti le telecamere. Ormai il giornalista ha 82 anni e si è ritirato a vita privata insieme a Daniela Vergara, sua seconda moglie da 20 anni. I due non hanno avuto figli ma sono sempre stati molto affiatati e, soprattutto, condividono la stessa passione per il giornalismo, lavoro di entrambi. L’uomo, il cronista e inviato Rai che, per antonomasia, ha fatto del lapsus linguae un valore aggiunto, ha deciso di dire basta e saluta i suoi affezionati fans.

Sono moltissime le richieste di partecipazioni ai reality show, sia nei panni di concorrente che di opinionista. Ma Luca Giurato non ne vuol sapere e pensa solo a godersi la sua pensione e la sua amata mogliettina. Oggi la Rai deve fare a meno di lui e Uno Mattina è condotto da Marco Frittella e Monica Giandotti. Giurato è stato al timone della trasmissione per ben 10 anni, portandola all’apice del successo, Tra i suoi successori anche Franco Di Mare, Maria Teresa Ruta, Antonella Clerici, Elisa Isoardi, Eleonora Daniele, ma nessuno ha mai dimenticato il giornalista e le sue innumerevoli gaffe. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

L’articolo Dramma Per Luca Giurato, Ecco perchè è fuori dalla Rai e non tornerà più in tv. Cosa gli è successo. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.