Dramma per Romina Power, Lo sfogo sui social: “Me l’ha rubato così, ha ingannato tutti. Ecco la verità”. Fan sotto choc

Nelle ultime ora Romina Power sta vivendo un brutto momento a causa di Instagram, e ha coinvolto i suoi follower per essere aiutata. Amatissima dal pubblico italiano, la cantante americana è nata a Los Angeles ed è figlia d’arte. Suo padre, infatti, è l’iconico Tyron Power, innamoratissimo dell’Italia. Proprio per questo, decide di dare a sua figlia il nome della capitale. E il futuro di Romina si svolge proprio nella nazione tanto casa al suo papà, dove la donna raggiunge il successo e diviene la moglie di un altro cantante apprezzatissimo, Albano. Amore che ha fatto sognare tutti i loro fans.

Sono anni ormai che Albano e Romina Power hanno divorziato, ma il pubblico italiano desidera ancora vederli insieme, nonostante lui abbia adesso un’altra famiglia insieme a Loredana Lecciso. La bella Romina, dopo la scomparsa della primogenita Ylenia e la delusione dovuta alla rottura del suo matrimonio, ha abbandonato l’Italia per un lunghissimo periodo di tempo, ritirandosi a vita privata. Ma adesso è tornata alla ribalta, ha ripreso a cantare col suo ex marito, ha entusiasmato i telespettatori italiani che l’hanno accolta con gioia e felicità, restituendoli il palco che aveva abbandonato.

Oggi il successo di una persona viene stabilito non solo dalle sue apparizioni in televisione, ma anche dai suoi follower su Instagram. I tempi sono cambiati e tutti devono adeguarsi, anche i Vip più datato che di sicuro trovano strana questa nuova piega che sta predendo la popolarità. Romina Power è così sbarcata su Instagram, dove pubblica spesso degli scatti per i suoi follower. Ultimo tra questi, una fotografia che la ritrae mentre passeggia al mare insieme a suo figlio Yari, con la didascalia: “aria di sole, aria di mare, aria di Yari”. Questo poco prima dell’annuncio che ha fatto preoccupare tutti.

Romina Power è stata vittima di un cosiddetto furto d’identità. Succede quando un altro profilo vi ruba le foto e si spaccia per voi, dando inizio a fraintendimenti e mettendovi in difficoltà. Il ladro in questione ha pubblicato le foto della famosa cantante americana, porta il nome di Romina Francesca Power e scrive come descrizione: “Ciao seguite il mio secondo profilo”. In poco tempo ha raggiunto più di 8mila follower, convinti che si trattasse della loro beniamina. Ma così non è e la donna è subito ricorsa proprio a Instagram per avvisare i suoi fans e chiedere aiuto.

“Si sta spacciando per me” ha scritto Romina Power, che su Instagram conta più di 215mila follower. “Questo profilo si sta spacciando per me! Ma non sono io! Non so chi sia!” ha chiarito la cantante. A quanto pare il falso profilo pubblicherebbe anche cose a suo nome che potrebbero essere anche truffe. Le parole sono state accompagnate da una foto che mostra il falso profilo, per aiutare meglio i suoi follower a segnalarlo ma soprattutto a non cadere nell’inganno. Per arrivare a più persone possibile, Romina ha ripetuto l’annuncio anche in inglese. Per il momento il ladro è ancora online, ma dopo la denuncia le cose dovrebbero al più presto cambiare. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

