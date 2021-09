Dramma Roberta Capua, Allontanata dalla Rai, Lei sbotta e svela tutto: “Ecco chi è l’uomo che mi ha fatto del male”

Roberta Capua ha svelato tutta la verità sul suo allontanamento dalla televisione nel corso di una recente intervista. Dopo un successo strepitoso raggiunto negli anni ’90, infatti, la donna è scomparsa dal mondo del piccolo schermo per un lunghissimo periodo. Tutto è cominciato quando nel 1986 vinse il prestigioso concorso Miss Italia. La giovane aveva seguito le orme di sue madre, che aveva vinto invece nel 1959. Le due sono sempre state accomunate dalla loro grande bellezza. Bellezza che l’ha portata sul podio anche a Miss Universo.

L’Italia non ha mai vinto Miss Universo, ma grazie a Roberta Capua ha potuto sognare di farlo. Nel 1987 la giovane infatti si è classificata al secondo posto. Solo un’altra volta il nostro Paese è arrivato vicino a vincere la competizione mondiale, precisamente nel 1960 con Daniela Bianchi. Dopo la vittoria, la giovane si è lanciata nel mondo televisivo con una carriera tutta in salita. Cominciando come valletta, ben presto è diventata presentatrice, quindi anche modella. La sua notorietà è esplosa negli anni ’90, fino a quando non ha avuto un figlio con l’imprenditore Stefano Cassoli.

Roberta Capua ha sposato l’uomo nel 2011, ma dal loro amore era già nato Leonardo nel 2008. E’ da quel momento che non l’abbiamo vista più protagonista dei vari programmi televisivi. La donna è stata quindi allontanata dalla tv perchè ha scelto la maternità. Lei ha rinunciato alla sua brillante carriera per dedicarsi completamente alla famiglia, valore in cui crede molto e che viene prima di ogni cosa. Ha raccontato di essere molto segnata dal suo rapporto con il padre, che mai era orgoglioso di lei. Questo l’ha sempre resa molto insicura ed è rimasto un tasto dolente nella sua vita ancora oggi. Per questo ha cercato di essere una madre migliore.

Roberta Capua ha aspettato che il figlio crescesse prima di far ritorno sul piccolo schermo. Ormai dimenticata, ha dovuto riconquistare i telespettatori partecipando a un reality show. Da buona madre, quello scelto per il suo nuovo debutto è stato Celebrity Masterchef Italia. La donna infatti ha ammesso che non sarebbe mai riuscita a entrare nella casa del Grande Fratello Vip, con le telecamere puntate addosso 24 ore su 24. Con Masterchef ha potuto mostrare le sue abilità di cuoca, sicuramente migliorate in questi ultimi anni passati a badare alla casa e ai due uomini della sua vita.

Dopo Celebrity Masterche, Roberta Capua ha fatto il suo ritorno in Rai. L’abbiamo vista questa estate alla conduzione di Estate in Diretta, la versione estiva di La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano. Un compito molto difficile quello che le è stato affidato. Ma l’ex Miss Italia lo ha portato avanti con professionalità e simpatia, conquistando critica e pubblico.

Incerto invece è il suo futuro. In una recente intervista si è lamentata del fatto che la televisione non è più meritocratica e che spesso vengono lanciate persone incompetenti. Per il momento, la donna non ha firmato nessun nuovo contratto, ma in molti vorrebbero vedere Roberta proprio al finaco di Matano in sostituzione della Cuccarini in una nuova conduzione a due. Sarebbe un bel passo avanti e l’idea piace a qualcuno anche in rai.

Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Dramma Roberta Capua, Allontanata dalla Rai, Lei sbotta e svela tutto: “Ecco chi è l’uomo che mi ha fatto del male” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.