Dramma Roberto Benigni e Nicoletta Braschi. Ecco perché non hanno mai avuto figli. La confessione di lei

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi sono una delle coppie più longeve del cinema, ma perchè non hanno figli? L’attore e regista toscano proprio ieri ha ricevuto il suo primo Leone d’Oro alla carriera durante la cerimonia della Mostra del Cinema di Venezia.

La dedica più bella e commovente è stata quella per la moglie con cui ha diviso anche tante volte il set cinematografico, che ha osservato il marito seduta tra le poltrone della sala.

“Questo premio è il tuo, io prendo solo le ali, se qualcosa nel lavoro ha preso il volo è grazie a te e alla tua luce” sono queste alcune delle parole, ma sapete perchè la coppia non ha mai avuto figli?

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi: ecco perchè non hanno mai avuto figli

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo, insieme oltre al loro amore hanno regalato anche delle pellicole indimenticabili per il cinema italiano.

Sono una coppia da tantissimi anni, eppure non hanno mai avuto figli e il motivo è stato spiegato dalla stessa Braschi in una sua intervista del passato. La donna ha infatti ammesso che il motivo non è legato in alcun modo a problemi o scelte di vita, ma semplicemente ha spiegato di non avere mai avuto un forte istinto materno, da qui la decisione di non avere figli e di dedicarsi a tempo pieno al lavoro e al cinema.

Insomma davvero una scelta importante la loro di cui, almeno alla conta dei fatti, non sembrano mai essersi pentiti e poi tutti i film fatti insieme possono essere classificati come dei loro figli, visto il successo che da sempre li accompagna.

“Conosco solo un modo di misurare il tempo, con te e senza di te” sono queste le altre parole con cui il regista Premio Oscar ieri sera ha dedicato il Leone d’Oro alla moglie e sembra proprio che almeno a loro non serva altro. Noi restiamo in attesa di un nuovo capolavoro che di certo non deluderà le aspettative.

