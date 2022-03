Dramma Romina Power, la cantante è sparita. “E’ finita in ospedale”, L’appello della figlia, Fan distrutti, cos’è successo

La cantante è da un po’ che è sparita dalla Tv. Solo ora viene rivelato il motivo: Romina Power è finita sotto i ferri. Un momento non molto roseo per Romina. E’ stata la sua ultimogenita, Romina Carrisi, a raccontare cosa è successo alla sua amatissima mamma.

La cantante purtroppo già in passato ha accusato dei problemi di salute che l’hanno portata, per un periodo a dover addirittura fare uso della sedia a rotelle. Oggi Romina ha dovuto di nuovo ricorrere all’aiuto dei medici per rimettersi.

Romina Power finisce sotto i ferri: la cantante ricoverata

In tanti si sono accorti che ormai Romina Power è praticamente sparita dalla Tv. La cantante non sta attraversando un periodo serenissimo. In Italia, al momento, dei suoi figli c’è solo Romina jr impegnata in Tv con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, dove sta mostrando il suo lato da ‘opinionista’ e da ‘artista’. La ragazza è andata a trovare la sua mamma in clinica per sapere come sta dopo il delicato intervento al quale ha dovuto sottoporsi.

I problemi al ginocchio

La figlia del noto duo, si è messa tutto il necessario per evitare di portare con sé virus o batteri pericolosi e ha condiviso la foto sulle sue stories di Instagram: “Moda clinica 2022” una didascalia ironica, nel pieno del suo stile.

Cosa sta succedendo? Al momento non è dato sapere di più, ma si spera che non sia niente di grave. L’unica nota positiva è che proprio la figlia Romina che porta il nome della mamma ha finalmente trovato l’amore, pare proprio grazie al programma di Rai uno. Tra lei e Emanuel Caserio, c’è più di semplice feeling. Nessuno dei due però ha confermato la relazione.

Intanto Romina precisa che l’operazione al ginocchio della mamma, la seconda in un giro di due anni, è andata bene. Ora però la cantante è in convalescenza e non può muoversi dalla sua stanza. Sarà fondamentale la riabilitazione per riacquistare la piena guarigione. La piccola Romina scherza sottolineando che dopo sarà pronta finalmente per ballare con lei una bella salsa.

L’articolo Dramma Romina Power, la cantante è sparita. “E’ finita in ospedale”, L’appello della figlia, Fan distrutti, cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.