Dramma Serena Rossi, confessa tutto: “Ecco cosa mi hanno fatto due registi durante un film. Mi hanno quasi ucciso”. Fan sotto choc

Serena Rossi, amata attrice e conduttrice, qualche tempo fa ha rivelato il dramma di una malattia che l’ha completamente distrutta. Ecco come sta oggi e come l’ha superato. Serena Rossi è oggi uno dei volti più amati e apprezzati del panorama televisivo. La sua carriera è ricca di successi sia come attrice, come cantante che come conduttrice. Sicuramente la serie tv che le ha fatto da trampolino di lancio è stato ‘Un posto al sole’, dove vestiva il ruolo di Carmen Catalano. Da lì in poi è stato tutto in discesa per l’attrice napoletana recitando in film come ‘La stagione dell’amore’ e ‘Ti sposo ma non troppo’.

Il suo debutto sul piccolo schermo come conduttrice risale al 2014 con ‘Tale e quale show’ per arrivare poi a programmi come ‘Detto fatto’ e l’ultimo di quest’anno ‘Canzone segreta’. Insomma la vita lavorativa della Rossi è piena zeppa di impegni e anche sul versante sentimentale procede tutto a gonfie vele. C’è però un retroscena inedito e triste del suo passato, che l’ha completamente stravolta e distrutta.

Serena Rossi e il dramma di una malattia subdola

Serena Rossi oggi è una donna realizzata e felice ma ha dovuto affrontare una malattia che colpisce sia il fisico che la mente. In un’intervista di qualche tempo fa a ‘Ok Salute’ ha confessato la sua difficile battaglia contro un male oscuro. La conduttrice ha raccontato che quando era solo una giovane ragazza di 18 anni la sua vita è completamente piombata in un abisso.

Tutto è iniziato dopo aver fatto un provino per un film. Lì le è stato chiesto espressamente di dimagrire per vestire i panni di un personaggio ed essendo molto piccola e ingenua ha cominciato un rigido piano alimentare. Purtroppo questo l’ha portata ad un passo dall’anoressia e ogni pasto era diventato quasi un senso di colpa. La forte perdita di peso però le ha causato diversi problemi sia fisici che psichici. Primi fra tutti sbalzi ormonali che si sono riversati sui reni e in seconda battuta le difficoltà relazionali, che l’hanno sempre di più allontanata dalla realtà.

I sintomi si erano talmente intensificati, tra cui stanchezza e affaticamento, che le avevano reso la quotidianità impossibile. Insomma tutto questo per colpa di alcuni registi che desideravano attrici magre al limite dell’eccesso. Ecco però che qualcuno l’ha salvata.

La salvezza dell’attrice

La Rossi però fortunatamente è stata salvata da quel vortice malato ed è riuscita a ristabilirsi. Sempre nella sopracitata intervista ha rivelato di essere riuscita ad uscirne grazie all'intervento della famiglia. Grazie ai suoi genitori è riuscita a capire l'importanza di una sana alimentazione e che quella non era più vita. Oggi l'attrice si è completamente ristabilita ed è riuscita ad affrontare tutto con la forza di una leonessa. Il tempo poi le ha dato le sue rivincite personali ed è tutt'ora una delle più apprezzate e stimate dello show business.