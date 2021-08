Dramma Serena Rossi, Mina Settembre 2 si farà ma io non torno. Sono stata discriminata”. Fan sotto choc

Serena Rossi svela una novità su Mina Settembre 2. Sarà la madrina della Mostra del Cinema di Venezia, come se non bastasse è sul set della nuova fiction Rai La Sposa, Serena Rossi non si ferma neanche in piena estate. La bella e brava attrice e presentatrice partenopea, una delle più attive nel corso dell’ultima stagione televisiva, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, soffermandosi sui progetti in divenire, tra cui anche la seconda stagione di Mina Settembre dopo il successo enorme dei primi episodi.

Parlando al famoso quotidiano, Serena Rossi ha anticipato una novità, riguardante principalmente la propria organizzazione del lavoro: La seconda stagione di Mina Settembre è uno dei progetti, i risultati ci hanno ripagato del difficile anno di riprese. Stavolta non mi trasferisco a Napoli, faccio la pendolare da Roma perché Diego vuole restare nella sua scuola. Poi girerò una commedia surreale”. ha rivelato l’attrice al giornale.

Serena Rossi, la triste confessione: “Mi sono sentita discriminata”

Oggi tutti noi conosciamo Serena Rossi come una delle artiste più importanti dello spettacolo italiano, eppure anche lei ha dovuto saltare parecchi ostacoli prima di arrivare al successo. L’attrice, parlando nell’intervista rilasciata a La Repubblica, ha fatto una triste confessione riguardante il suo passato: “Mi sono sentita discriminata in certe situazioni, outsider. Non faccio la vittima, ma non scordo chi a un provino mi disse che ero riuscita a trasformare un testo in una cosa televisiva. So che posso ancora dimostrare tanto” – ha rivelato Serena Rossi al quotidiano – .

Serena Rossi ricorda un momento di difficoltà: “Il cinema non arrivava mai”

Serena Rossi, candidata per la conduzione di un grandissimo evento nel 2022, ha rivelato a La Repubblica la sua sofferenza nell’attendere un ruolo al cinema: “Non arrivava mai, c’era una certa diffidenza verso chi veniva dalla tv, allora sono andata in crisi”.

Mina Settembre, presto la 2 stagione. L’attrice di Rosaria: “Da ottobre si gira”

Non sono molte le serie televisive che hanno avuto un impatto, già dalla prima stagione, come quello di Mina Settembre. E' facile immaginare, quindi, che il pubblico stia aspettando con ansia la seconda. Ebbene: non manca poi molto. In una intervista concessa al settimanale Vero Tv, infatti, Rosalia Porcaro, che nella serie interpreta il personaggio di Rosalba, la madre della protagonista, ci ha confessato il periodo in cui inizieranno le riprese. Queste le sue parole: "Inizieremo a girare la seconda stagione di Mina Settembre a Napoli, a metà ottobre. Sarà un impegno autunnale che aspetto con tanta gioia e con molto entusiasmo. Non vedo l'ora di tornare sul set, incontrare i miei amatissimi colleghi e scoprire come si evolverà il mio ruolo". Un ruolo che, come approfondiremo nel seguito dell'articolo, le ha regalato un successo che non si aspettava. Mina Settembre 2, Rosalia Porcaro: "Il pubblico si è subito affezionato a Rosaria" In Mina Settembre 2, dunque, ritroveremo anche il personaggio di Rosaria, interpretato dalla bravissima Rosalia Porcaro. Nell'intervista concessa al settimanale Vero Tv, l'attrice ha raccontato di essere rimasta totalmente spiazzata dal successo riscosso da questo personaggio tra i fan della serie. Le sue sono parole che tradiscono una grande, comprensibile soddisfazione: "Non mi aspettavo tutto questo successo. Sono molto contenta. Il pubblico si è subito affezionato a Rosaria, l'ostetrica del consultorio, una donna del popolo, dal grande cuore, sempre vicina alle gestanti, un personaggio molto umano". Rosalia Porcaro su Serena Rossi: "E' scattato subito un bel feeling sul set di Mina Settembre" Di recente, la protagonista Serena Rossi aveva svelato una novità di Mina Settembre 2. Adesso, su Vero Tv, Rosalia Porcaro parla del suo rapporto con lei sul set: "Con lei mi sono trovata subito a mio agio. E' scattato un bel feeling".

