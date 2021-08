dramma-silvia-toffanin-“segregata-in-casa-da-lui,-una-tortura-“.-la-confessione-choc

Silvia Toffanin ha rivissuto alcuni attimi della sua adolescenza e le oppressioni subite dal padre prima che lasciasse la sua famiglia. Lo scorso ottobre Silvia Toffanin è stata colpita da un profondo lutto: ricordando la mamma Gemma ha rivissuto anche il periodo della sua adolescenza e di cosa spesso era costretta a subire.

La presentatrice e sua madre erano molto legate ma da tempo la donna soffriva di un brutto male. Di mamma Gemma, sappiamo che aveva lavorato come bidella e oltre a Silvia aveva anche un’altra figlia. La presentatrice vista l’assenza dei propri genitori è cresciuta con i nonni e parlando di loro ha rivissuto in un’intervista alcuni momenti della sua infanzia.

La Toffanin e quel padre geloso

Silvia Toffanin ha raccontato che ha vissuto per un lungo periodo con i nonni, perchè i suoi genitori lavoravano. “Il nonno mi raccontava i pettegolezzi del posto. Mi coinvolgevano nelle loro attività: Rosario, processione durante il mese della Madonna. Briscola, Settebello“.

Pare, inoltre, che suo padre fosse molto geloso di lei e spesso ha inventato bugie per non farla uscire con gli amici che la cercavano sotto casa. “In paese usava che i ragazzi, le comitive di amici citofonassero per dire ‘ Scendi’, senza esserci messi d’accordo prima. Rispondeva mio padre, e ogni volta:

‘Silvia non c’è’. Non mi faceva uscire. Ogni tanto mi permetteva di andare in discoteca, a condizione che mi accompagnasse lui. Mi aspettava chiuso in macchina nel parcheggio. Inutile dirgli di andarsene a casa per tornare a riprendermi. Non si muoveva da lì“.

L’inizio della carriera e la nuova vita accanto a Pier Silvio

Quando Silvia Toffanin ha iniziato a muovere i primi passi verso il mondo dello spettacolo la sua famiglia l’ha sostenuta molto, in particolar modo sua madre Gemma. Infatti, era proprio lei a spingerla a lasciare il paesino e a credere nei suoi sogni.

A 18 anni Silvia ha lasciato Bassano Del Grappa e si è trasferita a Milano dove ha poi conosciuto il suo attuale compagno. La Toffanin si è legata a Pier Silvio Berlusconi dal 2002 e ha reso nonni i suoi genitori. Il 10 giugno 2010 è nato Lorenzo Mattia, seguito da Sofia Valentina che invece è venuta al mondo il 10 settembre 2015

