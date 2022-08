Dramma Sofia Calesso, l’ex di Temptation ha perso un figlio. “Un dolore indescrivibile, è successo in un attimo”

Ricorderete tutti Sofia Calesso, protagonista di Temptation Island, il reality dei sentimenti in cui ha partecipato in coppia con il fidanzato Alessandro. Oggi è con noi per raccontarci una drammatica esperienza che purtroppo le è accaduta, la perdita di un figlio. Una tragedia che l’ha portata ad allontanarsi dai social per elaborare il dolore.

Ciao Sofia, so che può essere banale chiederlo, ma come stai?

Dopo aver perso il bambino, oggi sto ancora in ripresa, ma oltre il dolore che ho subito, il susseguirsi di episodi ha dimostrato che momentaneamente non ci sono possibilità che io possa rimanere di nuovo incinta e la cosa è stata ancora più dolorosa da accettare

Dopo questo dolore, come hai trascorso le vacanze?

Le mie vacanze non le ho trascorse molto bene sia fisicamente che mentalmente. La mia prima vacanza è stata il 4 giugno scorso quando Alessandro ha deciso di portarmi via per farmi allontanare da tutto e tutti e farmi riprendere. Avevo perso da pochissimo il bambino e mi sono allontanata perché non sarei stata in grado di gestire il tutto. Avevo bisogno di metabolizzare e capire cosa mi fosse successo e mi sono presa del tempo per me

Vuoi raccontarci cosa è successo?

Quando ho scoperto di essere incinta è stata una gioia immensa ma non nascondo che avevo anche un po’ di paura. Del resto entrambi veniamo da matrimoni con figli ed era un mix di sensazioni. In realtà la mia felicità è durata davvero poco. Ho scoperto di essere incinta ma già ero di 8 settimane. Io ed Alessandro siamo felicissimi, ma dopo solo 2 settimane dalla scoperta, una mattina che Alessandro non c’era, mi accorgo di avere un’emorragia. Vado subito all’ospedale di Perugia e per la prima volta ho sentito il suo cuoricino. La gioia è durata però pochi secondi, il tempo di pensare che avrebbe resistito, e poi l’emorragia è aumentata al punto da spezzare quella vita e anche la mia felicità. Non ci sono parole per esprimere ciò che si prova

Come mai ne vuoi parlare oggi?

Ho deciso di parlare di questa mia esperienza perché ho seguito la di Bianca Atzei, che dopo aver vissuto un dramma simile al mio, è riuscita infine a coronare il suo sogno e questa cosa mi ha commosso e dato speranza. La cosa più dura è stato, infatti, sentirsi dire che per ora devo escludere la possibilità di restare incinta di nuovo. Ad oggi ho metabolizzato una parte del mio dolore ma non di certo posso dire di stare meglio. Ci vorrà tempo e sarà ciò che Dio ha riservato per noi

Con chi ne hai parlato?

In realtà con nessuno, non ho condiviso questo dolore se non con i miei genitori e il mio compagno ovviamente

Non l’hai detto neanche ai tuoi amici con cui hai legato dopo Temptation?

No, ho preferito non dirlo. Ho comunque rivisto Antonella Elia e anche Veronica Ursida. A loro ho detto che a livello di salute non stavo molto bene ma non ho accennato all’aborto. La verità è che nonostante cercassi di distrarmi anche con impegni lavorativi, il dolore era talmente grande che non riuscivo neanche a parlarne.

Chi ti sta aiutando a superare il tutto?

Alessandro mi è stato molto vicino e ringrazio tutti i giorni di averlo come compagno di vita

Sofia vuoi dire qualcosa ai tuoi followers?

Si, che mi dispiace se non li ho subito messi al corrente di ciò che mi è accaduto ma non ce l’avrei fatta mentalmente e psicologicamente nell’affrontare quanto successo. Oggi proprio per l’affetto che ho nei loro riguardi, ho capito che devo metabolizzare e parlarne anche per far sapere a chi ha vissuto un dramma come il mio che non si è soli. Spero che un giorno potrò condividere con loro anche la gioia di un qualcosa di più bello.

Te lo auguriamo anche noi Sofia!

