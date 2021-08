Dramma Stefano Bettarini, “In Fin di vita, è successa una cosa bruttissima”. Ecco perchè non lo vedremo mai più in tv

Stefano Bettarini è sparito dalla tv: che succede? Dopo la squalifica subita al Gf Vip, Stefano Bettarini non ha fatto più ritorno in televisione e non appare in nessun cast. Stefano Bettarini è scomparso dai radar di Mediaset. La sua assenza fa parecchio rumore se si pensa che l’ex giocatore della nazionale italiana era diventato uno dei personaggi più in vista dei reality show in programma sulle reti del Biscione.

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, piano piano Stefano era riuscito a ritagliarsi spazi importanti nel mondo della televisione, acquistando sempre più autorevolezza in seno all’azienda di Cologno Monzese. Nel 2016 ha partecipato come concorrente al Gf Vip, nel 2017 ha fatto l’inviato per L’Isola dei Famosi, nel 2018 ha partecipato a Temptation Island e nel 2019 è tornato all’Isola dei Famosi sempre come concorrente.

Non è sbagliato quindi affermare che Bettarini era un volto noto e gradito da Canale 5, rete ammiraglia della televisione berlusconiana. Naturale quindi che arrivasse la chiamata anche per l’ultima edizione del Gf Vip, condotta da Alfonso Signorini. Ma proprio in quell’occasione è successo qualcosa che evidentemente ha cambiato le carte in tavola. La permanenza di Bettarini nella Casa di Cinecittà è durata solo tre giorni, a causa di una squalifica per bestemmia. Decisione che Stefano ha contestato duramente, accusando in maniera diretta e pesante proprio Signorini. Decisione che sembra averlo escluso a tempo indeterminato dai cast di qualsivoglia programma.

Stefano Bettarini fuori dalla televisione: nessuno lo chiama più

L’accusa che Stefano ha rivolto al conduttore del Gf Vip è di quelle pesanti. Secondo l’ex giocatore, lui stesso sarebbe stato usato e poi sacrificato sull’altare dello share, subendo alla fine una marchiatura a fuoco a cui deve il suo esilio dal mondo della televisione. In una delle sue ultime interviste ha anche lamentato il fatto di essere stato escluso pure dal circuito dei commentatori sportivi. Lavoro al quale tiene ovviamente tantissimo, visti i suo importanti trascorsi nel mondo del Calcio.

È come se Signorini avesse tracciato una linea alla quale si sono adeguate le maggiori televisioni italiane. Non solo Mediaset ma anche la Rai. L’effetto è quello dell’esilio dalla tv che sta creando danni nefasti alla carriera di Stefano. Il suo nome è scomparso dai cast presenti e futuri di qualunque reality show curato da Mediaset.

Di lui non c’è traccia nell’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi, e come è logico immaginarsi, non è presente nella lista dei possibili inquilini della Casa per la prossima edizione del Gf Vip, condotto sempre da Signorini. L a stessa cosa si può dire per i programmi Rai, sia sportivi che di intrattenimento. Ma Stefano non è uno che si lascia mettere i piedi in intesta. In televisione ci è arrivato non solo per il fascino esercitato sulle donne, ma anche per la sua vena polemica da toscanaccio. Quindi è lecito attendersi da parte sua una reazione energica, che sappia ribaltare la situazione.

