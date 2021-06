dramma-stradale,-travolto-mentre-era-in-bici:-nulla-da-fare-per-i-soccorsi

Nell’impatto il ciclista è stato sbalzato dal sellino della bicicletta andando a sbattere con violenza contro un cartello stradale.

Si tratta dell’ennesimo incidente stradale che coinvolge un ciclista. La tragedia è avvenuta ieri mattina intorno alle 8.30 sul viale di Marina di Pisa, Livorno, tra i bagni Sardegna e Zara.

Giorgio Favilla, 74enne residente nella zona di Antignano, è morto poi nel pomeriggio dopo essere stato trasportato in ospedale a Cisanello, l’impatto prima contro la Panda che gli ha tagliato la strada e poi l’urto contro il cartello stradale gli sono stati fatali.

Non sono bastati i 15 minuti di massaggio cardiaco che i quattro soccorritori gli hanno praticato alternativamente per cercare di rianimarlo sul posto. Troppo gravi le sue condizioni mediche per poter salvargli la vita.

Muore travolto in bici: i dettagli dell’incidente

Giorgio ieri mattina stava transitando con la sua Bottecchia da corsa lungo il viale di Marina di Pisa. Dall’altro lato della corsia, percorreva la strada una donna alla guida della sua Fiat Panda che secondo le prime ricostruzioni pare avergli tagliato la strada per immettersi nel parcheggio alle spalle del ciclista.

Nell’impatto l’uomo è stato sbalzato dal sellino andando a sbattere con violenza contro un cartello stradale accanto a lui.

Il personale del 118 è arrivato quasi subito, non appena è accaduto l’incidente Favilla è stato soccorso anche dal personale degli stabilimenti balneari lì accanto.

La lunga rianimazione dei sanitari e la corsa disperata in ospedale a Cisanello poi non sono bastati a salvargli la vita. L’uomo è morto nel primo pomeriggio per i forti traumi subiti alla testa e al torace.

La dinamica di quanto accaduto è in fase di ricostruzione anche grazie all’aiuto dei testimoni presenti ieri mattina che potrebbero dare un forte aiuto agli inquirenti. La donna nel frattempo è stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale.